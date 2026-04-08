Τέλος ο Πετράκης από τον Ηρακλή

Μόνο το τυπικό μέρος του «διαζυγίου» απομένει για να αποτελέσει παρελθόν ο Γιώργος Πετράκης από τον πάγκο του Ηρακλή.

Ο 38χρονος προπονητής σήμερα (8/4) πραγματοποίησε την τελευταία του προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μίκρας, αποχαιρετώντας τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του.

Μένει να δούμε, ποιος θα αποφασίσει ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης πως θα είναι ο αντικαταστάτης του, ενόψει της επόμενης σεζόν, που θα βρει τον «Γηραιό» μετά από 9 χρόνια στην Super League.

