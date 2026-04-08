Κρίσιμη συνάντηση μεταξύ EuroLeague και NBA

Κρίσιμη συνάντηση μεταξύ EuroLeague και NBA

Άνθρωπος του NBA θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με τον CEO της EuroLeague, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το μέλλον και τι φέρνει το NBA στην Ευρώπη.

Ο Τσους Μπουένο θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους του NBA, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με μελλοντική συνεργασία των δύο διοργανώσεων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το athletic, ο CEO της EuroLeague θα συναντηθεί τις επόμενες ημέρες μαζί με τον Managing Director του NBA, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή, Γιώργο Αϊβάζογλου στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν σχετικά με την πιθανή συνεργασία των διοργανώσεων στο μέλλον, καθώς και για το τι μπορεί να φέρει το NBA στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσους Μπουένο:

«Πιστεύουμε ότι όλα είναι ανοιχτά, όλα είναι στο τραπέζι. Ξέρω τι φέρνει το ΝΒΑ και ξέρω πώς θα ήθελε να λειτουργήσει. Ας συζητήσουμε λοιπόν. Αν βγάζει νόημα όλο αυτό για τις ομάδες, γιατί όχι; Αν βγάζει νόημα, γιατί να μη συζητήσουμε; Και βγάζει νόημα, επιχειρηματικά, μπασκετικά, είναι νωρίς, αλλά θέλω πρώτα να ακούσω το ΝΒΑ. Εμείς είμαστε ανοιχτό σε κάθε σενάριο

Θέλουμε να καθίσουμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια συζήτηση, με το NBA, με τους επενδυτές, να δούμε τι θα φέρουν στο τραπέζι. Να δούμε πώς μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, για να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό οικοσύστημα για το μπάσκετ, την καλύτερη δυνατή λίγκα

Γνωρίζω και τους δύο οργανισμούς. Και ξέρω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσά μας. Οπότε, αν λέω κάτι, το εννοώ. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τους συνεργάτες μας, γιατί πρέπει να κερδίσουμε για όλους. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα συμφωνίας, είναι ζήτημα θεωρίας. Πρέπει να συμφωνήσουμε για να είναι όλο αυτό επιτυχημένο. Αν δεν είναι, πολύς κόσμος που επενδύει χρόνο και χρήμα, θα χάσει χρήμα και χρόνο. Πιστεύω ότι οι δύο οργανισμοί θα βοηθήσουν ο ένας τον άλλο».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανεώνει εώς το 2029 ο Γεωργίου στον ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές από την Ερυθραία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άφησε ελπίδα ανατροπής η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Οι ημερομηνίες για τους πρώτους τελικούς του πρωταθλήματος Allwyn στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Ολυμπιακός: Off ο Νιλικίνα με Χάποελ

EUROLEAGUE

|

Category image

Έσπασε το ρόδι ο Ίμερι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Με Τιμούρ, Μοράις και Γουόκαπ οι Πασχαλινές δημοπρασίες του Charity Idols!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Προπόνηση με Μαγιαμπέλα στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η Γιουβέντους θέλει να ενεργοποιήσει τη «βόμβα» με τον Άλισον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σιαμπουλής: «Δεν είναι εύκολο να έχουμε τους διαιτητές που θέλουμε, δεν είμαστε το επίκεντρο του κόσμου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θα περάσουν από MRI Νταβίντ Λουίζ και Κορέια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ντουέ μπήκε σε μια... ξεχωριστή λίστα μετά το γκολ του απέναντι στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο κόσμος της αξίζει νίκες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παιχνίδι με διπλή σημασία

ΑΕΚ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ Αθηνών

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη