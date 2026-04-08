Ο Τάμαρι έβαλε το τρίτο μεγαλύτερο ποσό στην οικονομική εκστρατεία του ΑΠΟΕΛ

Ο Μούσα Αλ Τάμαρι προστέθηκε στη λίστα με όσους έχουν δώσει χρήματα στην οικονομική προσπάθεια που γίνεται στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Ιορδανός, πρώην ποδοσφαιριστής των γαλαζοκιτρίνων, έδωσε 5000 ευρώ.

Το ποσό αυτό είναι το τρίτο μεγαλύτερο που έχει δοθεί για την οικονομική εκστρατεία του ΑΠΟΕΛ.

Περισσότερα δόθηκαν μονάχα από την οικογένεια του Ουράνιου Ιωαννίδη (11.000) και τον ΠΑΝΣΥΦΙ ΑΠΟΕΛ και ανώνυμο (10.000). Σημειώνεται ότι το ποσό των 5000 δόθηκαν και από άλλα άτομα και σύνολα.