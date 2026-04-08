Επίσημη... αγαπημένη του Ζάζα η ΑΕΛ!

Σε αγαπημένη αντίπαλο του Ζάζα εξελίσσεται η ΑΕΛ!

Ο Βραζιλιάνος άσος της Πάφου σκόραρε δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού κυπέλλου με τους γαλαζοκίτρινους στο «Alphamega», ανοίγοντας το σκορ στο 10΄ με εκτέλεση πέναλτι και διπλασιάζοντας τα τέρματά του με πλασέ στο 37ο λεπτό.

Με αυτά τα γκολ ο Ζάζα έφτασε τα πέντε απέναντι στην ΑΕΛ, την ώρα που δεν έχει σκοράρει περισσότερα από ένα γκολ σε καμία άλλη κυπριακή ομάδα!

Ο Ζάζα μετράει, τα τελευταία δύο χρόνια, 14 γκολ με τη φανέλα της Πάφου στις εγχώριες διοργανώσεις (10 στο πρωτάθλημα, τέσσερα πλέον στο κύπελλο), έχοντας σκοράρει από ένα γκολ απέναντι σε εννέα διαφορετικές ομάδες και τα υπόλοιπα πέντε στην... αγαπημένη του, πλέον, ΑΕΛ (σε ισάριθμες αναμετρήσεις)!

Τα υπόλοιπα «κυπριακά» γκολ του ο Βραζιλιάνος τα πέτυχε, κατά σειρά, επί Νέας Σαλαμίνας (κύπελλο), Ανόρθωσης, Άρη, Καρμιώτισσας, ΑΠΟΕΛ, Ομόνοιας Αραδίππου, Διγενή (κύπελλο), ΕΝΥ Ύψωνα και Ακρίτα.