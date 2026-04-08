Θελάδες: «Απολογούμαι στον κόσμο, δεν το ήξερα - Να τελειώσουμε τη δουλειά»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Άλμπερτ Θελάδες μετά το μεγάλο διπλό της ομάδας του με 2-1 επί της ΑΕΛ στον πρώτο ημιτελικό κυπέλλου.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που ήρθε και μας στήριξε και μας έσπρωξε στη νίκη. Είναι σημαντικό να τους έχουμε στο πλάι μας, μας βοηθάνε πολύ. Απολογούμαι στον κόσμο, είμαι καινούριος εδώ αλλά κάποιοι μου είπαν ότι μετά το παιχνίδια εδώ συνηθίζεται να ευχαριστεί η ομάδα τον κόσμο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτό δεν το έκανα γιατί δεν το ήξερα, δεν το συνηθίζαμε στην Ισπανία, μετά τα παιχνίδια πηγαίναμε στα αποδυτήρια. Για αυτό δεν πήγα να τους ευχαριστήσω. Απολογούμαι στον κόσμο επειδή δεν το ήξερα αλλά από τώρα θα το κάνω».

«Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη, κάναμε σοβαρό, συμπαγές παιχνίδι. Δεν δεχθήκαμε πολλές ευκαιρίες. Είμαστε χαρούμενοι με τη νίκη, πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά στον επαναληπτικό παίρνοντας άλλο ένα καλό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο».

Για το ότι στο β΄ ημίχρονο η Πάφος ήταν πιο παθητική και κόντεψε να το πληρώσει: «Η ομάδα έκανε ένα πολύ καλό πρώτο μέρος με δυο γκολ, ελέγξαμε το ματς. Στο δεύτερο μέρος ξέραμε πως με το σκορ η ΑΕΛ έπρεπε να ανέβει, θέλαμε να ελέξουμε το ρυθμό και να κρατήσουμε τη μπάλα. Αυτό ήταν το πλάνο και πιστεύω πήγε καλά γιατί ελέξαμε και προς το τέλος είχαμε ευκαιρίες. Πιστεύω μας άξιζαν και άλλα γκολ αλλά ήρθε το 2-1 και η πρόκριση είναι ανοικτή».

Για το ότι στα τελευταία παιχνίδια εφάρμοσε νέο πλάνο κι αν θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα: «Από τότε που ήρθα παίξαμε με διαφορετικές διατάξεις αλλά με παρόμοιο στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να προσαρμοστώ στο προφίλ των παικτών που έχω για να παίρνουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι έχουμε ταχύτατους παίκτες και θέλουμε να το εκμεταλλευόμαστε, απόψε το κάναμε».

Συγκινητικές στιγμές στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, “έσπασε” ο Ραζβάν

ΔΙΕΘΝΗ

Αναλαμβάνουν δράση οι πρώην ΑΠΟΕΛίστες: Εισφορά και από Κβιλιτάια

ΑΠΟΕΛ

Μαρτίνς: «Πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον τελικό - Το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Άρη...»

ΑΕΛ

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα από τον ημιτελικό ΑΕΛ - Πάφος

ΚΥΠΕΛΛΟ

Κρίθηκε ένοχη για χειραγώγηση αγώνα η Αγία Νάπα!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κρίσιμη συνάντηση μεταξύ EuroLeague και NBA

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Διπλό με Ζάζα και «αγκαλιά» με τον τρίτο σερί τελικό η Πάφος!

ΚΥΠΕΛΛΟ

Αναγκαστική αλλαγή ο Νταβίντ Λουίζ

ΠΑΦΟΣ FC

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Συναινεί η ΕΠΟ, στην αστυνομία η απόφαση για τις νεκρές ζώνες

Ελλάδα

Ο Τάμαρι έβαλε το τρίτο μεγαλύτερο ποσό στην οικονομική εκστρατεία του ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Ο έξτρα παίκτης που παίζει... μπάλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

ΜάκΙνταϊρ για Ολυμπιακό: «Δεν είναι η στιγμή, είμαι συγκεντρωμένος στον Ερυθρό»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Επίσημη... αγαπημένη του Ζάζα η ΑΕΛ!

ΑΕΛ

Το φάουλ που έγινε πέναλτι και άνοιξε το σκορ

ΚΥΠΕΛΛΟ

