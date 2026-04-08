Ο έξτρα παίκτης που παίζει... μπάλα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Η Ομόνοια επιβαλλόταν να επιστρέψει στις νίκες στο παιχνίδι με την Πάφο και το έκανε με μία επιβλητική εμφάνιση. Ουσιαστικά οι πράσινοι, δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους παφίτες οι οποίοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με καμία αξιόλογη τελική προσπάθεια στην εστία του Κυριακίδη.

Το 2-0, το οποίο διαμορφώθηκε από το πρώτο μέρος, έμεινε μέχρι και το φινάλε, παρόλο που η Ομόνοια θα μπορούσε να πετύχει κι ένα τρίτο γκολ. Η διαχείριση που έκανε ο Χένινγκ Μπεργκ αρκετή για να μην κινδυνεύσει η ομάδα του στο πρώτο μέρος, αφού η Πάφος απλώς είχε την μπάλα στην κατοχή της χωρίς να καταφέρει να βρει ένα πλάνο για να γίνει απειλητική. Κάπως έτσι το «τριφύλλι», όχι μόνο επέστρεψε στις νίκες αλλά αύξησε και τη διαφορά της από τους διώκτες του, αφού το παιχνίδι Απόλλωνας-ΑΕΚ ολοκληρώθηκε στην ισοπαλία.

Αυτό που ανάμεσα σε άλλα ξεχώρισε από το ντέρμπι της Ομόνοιας με την Πάφο, ήταν η παρουσία του κόσμου των πρασίνων. Σχεδόν 12000 βρέθηκαν στις εξέδρες του ΓΣΠ στηρίζοντας τις προσπάθειες των παικτών του Μπεργκ. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για έναν νορμάλ αριθμό φιλάθλων με βάση τα δεδομένα της Ομόνοιας. Αυτό που φάνηκε σε σχέση με προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια, είναι η ένταση και το πάθος που έβγαινε από την κερκίδα. Και οι τρεις εξέδρες συμμετείχαν ενεργά στο παιχνίδι με συνθήματα και τραγούδια, δημιουργώντας μία «καυτή» ατμόσφαιρα στο ΓΣΠ.

Ο ρόλος του κόσμου είναι πολύ σημαντικός προκειμένου να καταφέρει η Ομόνοια να φτάσει στον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Και η αλήθεια είναι πως με αυτόν τον κόσμο έκανε άλλο ένα αποφασιστικό βήμα.

