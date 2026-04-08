LIVE: ΑΕΛ - Πάφος 1-2

Στροφή στο κύπελλο για ΑΕΛ και Πάφο FC.

Οι γαλαζοκίτρινοι υποδέχονται στις 19:00 την παφιακή ομάδα στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, για την ημιτελική φάση του δεύτερου εγχώριου θεσμού, με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό.

Υπενθυμίζουμε πως η ρεβάνς ορίστηκε για τις 22 Απριλίου στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Το LIVE της αναμέτρησης

75' Κίτρινη κάρτα στον Ιωάννου.

73' Κίτρινη κάρτα στον Μπογκντάν.

73' Αναγκαστική αλλαγή για την Πάφο, έξω ο Λουίζ, μέσα ο Μίμοβιτς.

70' O Άντερσον μπήκε στην περιοχή, έκανε το πλασέ με τον Οτσόα να διώχνει με τα πόδια σε κόρνερ

67' Νεοφύτου και Μουγκ στις θέσεις των Ιμανισίμουε και Μασέκο.

65' Άντερσον αντί Λελέ.

52' Απειλεί και η Πάφος με κεφαλιά του Πέπε, ο Στεφάνοβιτς έδιωξε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

51' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ να ισοφαρίσει με δυνατό σουτ του Μπογκντάν στην εξωτερική πλευρά των διχτύων!

46' Σέμα στη θέση του Κορέια.

Δεύτερο ημίχρονο

45+2' ΓΚΟΛ, 2-1 μειώνει η ΑΕΛ με τον Σάβο! Με κοντινό σουτ από πλάγια θέση.

-4 λεπτά οι καθυστερήσεις για το πρώτο μέρος.

37' ΓΚΟΛ, 2-0 η Πάφος με τον Ζάζα! Με πλασέ στο δεύτερο δοκάρι μετά από γύρισμα του Ντράγκομιρ.

34' Κίτρινη κάρτα στον Μασέκο.

29' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ! Μετά από λάθος πάσα του Γκόρτερ ο Σάβο έκλεψε, πέρασε από αριστερά τον πορτιέρο της Πάφου και πλάσαρε από πλάγια θέση προσπαθώντας να νικήσει τον Σούνιτς που κάλυπτε την εστία, αλλά δεν βρήκε στόχο.

26' Δυνατό σουτ του Πέπε, έξω.

25' Μακρινό σουτ του Σάβο, επίσης εκτός στόχου.

21' Σουτ του Σινγκ, πολύ άστοχο.

19' Aκυρώνεται γκολ της Πάφου με υπόδειξη οφσάιντ στον Ζάζα, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα τον Οτσόα σε τετ-α-τετ.

10' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με εκτέλεση πέναλτι του Ζάζα!

-Συμφωνεί και ο VAR με την απόφαση. Ετοιμάζεται ο Ζάζα για την εκτέλεση.

-Οι επαναληπτικές προβολές φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον Εσθονό διαιτητή Γιόνας Γιάνοβιτς.

8' Πέναλτι για την Πάφο! Για χέρι του Σινγκ στην εκτέλεση φάουλ.

8' Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Λουίζ, κόντραρε, έξω.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Στεφάνοβιτς, Μπογκντάν, Ιμανισίμουε (67΄ Νεοφύτου), Ζντραφκόφσκι, Μιλοσάβλιεβιτς, Γκλάβσιτς, Σινγκ, Μασέκο (67΄ Μουγκ), Σάβο.

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Μπρούνο, Λουίζ (73΄ Μίμοβιτς), Λουκάσεν, Ιωάννου, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Ζάζα, Κορέια (46΄ Σέμα), Λελέ (65΄ Άντερσον).

ΣΚΟΡΕΡ: 45+2' Σάβο / 10΄ πεν., 37' Ζάζα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 34΄ Μασέκο, 73΄ Μπογκντάν / 75΄ Ιωάννου

Διαιτητής: Jaanovits Joonas

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Liiva Marko

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης