ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μαρτίνς: «Πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον τελικό - Το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Άρη...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μαρτίνς: «Πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον τελικό - Το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Άρη...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς στη συνέντευξη Τύπου μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από την Πάφο με 2-1 στον πρώτο αγώνα για τα ημιτελικά του κυπέλλλου.

«Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα αλλά είχαμε καλή εμφάνιση. Αλλά έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι για να το πάρουμε. Είμαστε στο ημίχρονο. Ενδιάμεσα πρέπει να παίξουμε με το Παραλίμνι. Αλλά πιστεύω θα πάρουμε το αποτέλεσμα για να βρεθούμε στον τελικό.

Το σημαντικό για εμάς είναι ότι δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ήμασταν οργανωμένοι. Το δεύτερο ημίχρονο οι διαγώνιες μπαλιές τους μας δυσκόλεψαν. Έχει γρήγορους και ποιοτικούς παίκτες, για αυτό μάζεψε και εννέα βαθμούς στο Champions League. Μην ξεχνάμε ότι μπορομε να κερδίσουμε εκτός έδρας, το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να δουλέψουμε ειδικά μεσοαμυντικά για να είμαστε καλύτεροι στον επαναληπτικό».

Για τη σιγουριά που εξέφρασε για πρόκριση και από πού πηγάζει: «Πιστεύω πολύ στην ομάδα. Δεν ήμασταν φαβορί να κερδίσουμε τον Άρη, την Ομόνοια, αλλά το κάναμε. Με αυτή την ενέργεια μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο».

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΕΛΛΟΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

