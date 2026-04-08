Μαρτίνς: «Πιστεύω ότι θα βρεθούμε στον τελικό - Το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια, Άρη...»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΛ Ούγκο Μαρτίνς στη συνέντευξη Τύπου μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του από την Πάφο με 2-1 στον πρώτο αγώνα για τα ημιτελικά του κυπέλλλου.

«Δεν είναι καλό το αποτέλεσμα αλλά είχαμε καλή εμφάνιση. Αλλά έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι για να το πάρουμε. Είμαστε στο ημίχρονο. Ενδιάμεσα πρέπει να παίξουμε με το Παραλίμνι. Αλλά πιστεύω θα πάρουμε το αποτέλεσμα για να βρεθούμε στον τελικό.

Το σημαντικό για εμάς είναι ότι δημιουργήσαμε ευκαιρίες, ήμασταν οργανωμένοι. Το δεύτερο ημίχρονο οι διαγώνιες μπαλιές τους μας δυσκόλεψαν. Έχει γρήγορους και ποιοτικούς παίκτες, για αυτό μάζεψε και εννέα βαθμούς στο Champions League. Μην ξεχνάμε ότι μπορομε να κερδίσουμε εκτός έδρας, το κάναμε με ΑΠΟΕΛ, Ομόνοια και Άρη. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να δουλέψουμε ειδικά μεσοαμυντικά για να είμαστε καλύτεροι στον επαναληπτικό».

Για τη σιγουριά που εξέφρασε για πρόκριση και από πού πηγάζει: «Πιστεύω πολύ στην ομάδα. Δεν ήμασταν φαβορί να κερδίσουμε τον Άρη, την Ομόνοια, αλλά το κάναμε. Με αυτή την ενέργεια μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο».