Το φάουλ που έγινε πέναλτι και άνοιξε το σκορ

Νωρίς άνοιξε το σκορ στον ημιτελικό ανάμεσα σε ΑΕΛ και Πάφο που διεξάγεται στο στάδιο «Alphamega».

Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα με εκτέλεση πέναλτι του Ζάζα, μετά από... εκτέλεση φάουλ.

Συγκεκριμένα ο Λουίζ είχε εκτελέσει απευθείας ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα του, με τον Σινγκ να παρεμβαίνει κτυπώντας την μπάλα με το χέρι και με τον Εσθονό ρεφ να υποδεικνύει -ορθώς- πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Βραζιλιάνος άσος της Πάφου.