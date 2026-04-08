Έρευνα CIES: Οι διαφορετικές πρωτιές Ομόνοιας και ΑΕΛ στους νεαρούς και η... τρίτη πιο «γερασμένη» στον κόσμο ΑΕΚ

Τις ομάδες των 50 κορυφαίων πρωταθλημάτων παγκοσμίως με την περισσότερη και λιγότερη χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών U21 την τελευταία πενταετία καταγράφει η 541η εβδομαδιαία έκθεση του Ποδοσφαιρικού Παρατηρητηρίου του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικού Ερευνών (CIES).

Η έρευνα αναδεικνύει ενδιαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τις κυπριακές ομάδες, με την Ομόνοια να είναι μεν η ομάδα που, σε αυτό το διάστημα, έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου συμμετοχής σε παίκτες U21, όμως η ΑΕΛ είναι η ομάδα που έδωσε λεπτά σε περισσότερους, αριθμητικά, U21 ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον χρόνο, η Ομόνοια προπορεύεται με μεγάλη διαφορά, έχοντας δώσει το 9,2% του συνολικού χρόνου συμμετοχής σε παίκτες U21. Ακολουθεί ο Άρης με 4,4% και από κοντά ο ΑΠΟΕΛ με 4,3%, ενώ τον λιγότερο χρόνο έδωσαν ΑΕΚ (1%), Ανόρθωση (1,1%), Πάφος και Απόλλων (από 1,3%).

Η ΑΕΛ, από την άλλη, είναι η ομάδα που χρησιμοποίησε τους περισσότερους παίκτες κάτω των 21 ετών, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε 31 τέτοιους ποδοσφαιριστές την τελευταία πενταετία. Δεύτερος στη σχετική λίστα είναι ο ΑΠΟΕΛ με 22, τρίτος ο Άρης με 20 και η Ομόνοια τέταρτη με 19, ενώ στον αντίποδα ΑΕΚ και Πάφος χρησιμοποίησαν μόλις δέκα U21 παίκτες.

H AEK είναι η ομάδα που έδωσε το μεγαλύτερο ποσοστό χρόνου συμμετοχής σε παίκτες 29 ετών ή μεγαλύτερους, με 69,4%, με δεύτερη την Ανόρθωση (59,5%), ενώ τον λιγότερο χρόνο σε... έμπειρους ποδοσφαιριστές έδωσε η Πάφος (39,3%), με Άρη (40,6%) και Εθνικό (40,9%) να ακολουθούν από κοντά.

Σημειώνεται πως η ΑΕΚ με το 69,4% είναι η τρίτη ομάδα στον κόσμο (στα 50 κορυφαία πρωταθλήματα) με τη χρησιμοποίηση περισσότερων παικτών ηλικίας 29+ πίσω μόνο από την Khaleej FC της Σαουδικής Αραβίας (70,1%) και την κινεζική Qingdao Hainiu (74%).

Σημειώνεται πως η δανέζικη Νόρτζελαντ είναι με διαφορά η πρώτη ομάδα με την παραχώρηση περισσότερου ποσοστού του χρόνου συμμετοχής σε παίκτες U21, με το εντυπωσιακό 44,7%, την ώρα που στη δεύτερη θέση κατατάσσεται η σλοβακική Ζίλινα με 35,5%.

Η Νόρτζελαντ είναι πρώτη και σε αριθμό ποδοσφαιριστών U21, με 63, μπροστά από την ολλανδική Βόλενταμ (60).

