Κρίθηκε ένοχη για χειραγώγηση αγώνα η Αγία Νάπα!

Ένοχη στην καταγγελία για χειραγώγηση αγώνα βρήκε την Αγία Νάπα ο αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ, Αριστοτέλης Βρυωνίδης, ο οποίος της επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Η καταγγελία αφορά στον εκτός έδρας αγώνα της Αγίας Νάπας με την Καρμιώτισσα στις 18 Μαρτίου 2026 για τη β΄ φάση του πρώτου γκρουπ του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας, που έληξε με σκορ 3-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Διευκρινίζεται ότι, από τα ευρήματα της UEFA διαπιστώνεται ότι υπήρξε έντονη στοιχηματική δραστηριότητα:

1. Ότι στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα της ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ θα ευρίσκετο πίσω στο σκορ με δύο τέρματα.

2. Ότι στο πρώτο ημίχρονο, θα σημειωθούν τουλάχιστον 2 τέρματα.

Επιπλέον η UEFA καταλογίζει την ευθύνη χειραγώγησης του αγώνα στην Αγία Νάπα.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι με το μαρτυρικό υλικό το οποίο έχει τεθεί ενώπιον μου καταδεικνύεται (με βάση το σχετικό κανονισμό) ότι το σωματείο ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ έχει διαπράξει το αδίκημα της χειραγώγησης συγκεκριμένου αποτελέσματος στον αναφερόμενο αγώνα, η οποία επιβεβαιώνεται με την ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητας του αναφερόμενου αγώνα» αναφέρει ο αθλητικός δικαστής ο οποίος προσθέτει:

«Αποδέχομαι πλήρως το συμπέρασμα της συγκεκριμένης επιτροπής της UEFA ότι ασυνήθιστη αυτή στοιχηματική δραστηριότητα ήταν αποτέλεσμα της χειραγώγησης από την ομάδα της ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ για να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τις στοιχηματικές αγορές».

