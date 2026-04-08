Αναλαμβάνουν δράση οι πρώην ΑΠΟΕΛίστες: Εισφορά και από Κβιλιτάια

Οι πρώην παίκτες του ΑΠΟΕΛ αναλαμβάνουν δράση συνεισφέροντας στην οικονομική εκστρατεία των γαλαζοκιτρίνων.

Μετά τον Γιώργο Μερκή που έκανε την αρχή και τον Μούσα Αλ Τάμαρι που νωρίτερα σήμερα προσέφερε το τρίτο μεγαλύτερο μέχρι στιγμής ποσό, σειρά πήρε ο Γκιόργκι Κβιλιτάια.

Ο πρώην επιθετικός των γαλαζοκιτρίνων και νυν της Μετς συνείσφερε το ποσό των 2.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι μέχρι τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης (8/4) έχουν γίνει 3.151 εισφορές και μαζεύτηκε το ποσό των €346,159.