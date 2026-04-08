ΑΕΚ: «Κλειδώνουν» οι αποφάσεις Νίκολιτς ενόψει Ράγιο

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία για τη Ράγιο με τον Νίκολιτς να «κλειδώνει» αποφάσεις σε πρόσωπα και τακτική, δίνοντας έμφαση σε ψυχολογία και διαχείριση.

Η ΑΕΚ έχει αφήσει πίσω της το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και στρέφει αποκλειστικά το βλέμμα στη Μαδρίτη, εκεί όπου την περιμένει η Ράγιο Βαγεκάνο σε ένα ματς με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό βάρος.

Για τον Μάρκο Νίκολιτς, τα δεδομένα έχουν πλέον ξεκαθαρίσει: «κλειδώνουν» οι αποφάσεις. Ο Σέρβος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί μια απαιτητική εβδομάδα, με το μυαλό να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η εικόνα της ομάδας στο ντέρμπι, σε συνδυασμό με την ένταση και την ενέργεια που καταναλώθηκε, έφερε στην επιφάνεια την ανάγκη για σωστή διαχείριση. Δεν πρόκειται μόνο για τακτική προετοιμασία, αλλά και για το επίπεδο ετοιμότητας των παικτών.

Ο Νίκολιτς δεν έχει περιθώρια για μεγάλες αλλαγές, αλλά εξετάζει παρεμβάσεις. Το βασικό πλάνο δύσκολα θα διαφοροποιηθεί ριζικά, ωστόσο δεν αποκλείεται να υπάρξουν «φρεσκαρίσματα» σε πρόσωπα και ρόλους, ανάλογα με το τι έδειξαν οι παίκτες τις τελευταίες ημέρες.

Η Ράγιο έχει αναλυθεί λεπτομερώς. Το τεχνικό επιτελείο έχει «διαβάσει» κάθε στοιχείο του παιχνιδιού της και ο στόχος είναι σαφής: η ΑΕΚ να παρουσιαστεί ανταγωνιστική από το πρώτο λεπτό και να βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.

Παράλληλα, το μήνυμα προς τα αποδυτήρια ήταν ξεκάθαρο μετά το ντέρμπι. Ο Νίκολιτς κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας υπερβολές: δεν υπήρξαν πανηγυρισμοί, ούτε χαλάρωση. «Τελείωσε, προχωράμε», ήταν ουσιαστικά το νόημα της στάσης του.

Η συγκέντρωση στρέφεται αποκλειστικά στη συνέχεια. Το ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν αφήνει περιθώρια για συναισθηματικές εξάρσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κλίμα εντός της ομάδας παραμένει συσπειρωμένο. Ακόμα και ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίστηκαν στο ντέρμπι είχαν ενεργό ρόλο, συμμετέχοντας στην καθοδήγηση και στη διατήρηση της έντασης από τον πάγκο, δείγμα συνοχής και σωστής λειτουργίας.

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Μαδρίτη γνωρίζοντας ότι η πρόκριση δεν θα κριθεί αποκλειστικά στο πρώτο ματς. Ωστόσο, ένα θετικό αποτέλεσμα στο Βαγέκας μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και να της δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα.

