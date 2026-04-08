ΜάκΙνταϊρ για Ολυμπιακό: «Δεν είναι η στιγμή, είμαι συγκεντρωμένος στον Ερυθρό»

Στο προσκήνιο παραμένει το όνομα του Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, καθώς ο Ολυμπιακός φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο γκαρντ του Ερυθρού Αστέρα αποτελεί έναν από τους παίκτες που βρίσκονται στη λίστα των «ερυθρόλευκων», χωρίς ωστόσο να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια οριστική συμφωνία.

Μετά τη νίκη της ομάδας του απέναντι στην Παρί, ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ κλήθηκε να σχολιάσει τα σενάρια που τον συνδέουν με τον Ολυμπιακό, ωστόσο κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στη σχετική συζήτηση.

«Δεν έχω κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Είμαι συγκεντρωμένος στα επόμενα δύο παιχνίδια. Το καλοκαίρι θα είμαι ελεύθερος, δεν πρέπει να το συζητάμε μέχρι να έρθει η ώρα. Είστε δημοσιογράφοι, γράφετε καλά και κακά πράγματα από τότε που ήρθα, συνεχίστε να το κάνετε και θα δούμε στο τέλος της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

