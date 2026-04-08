Μπενίτεθ για Λουτσέσκου: «Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε του ποδοσφαίρου»

Ο θάνατος του Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας. Με τον Ρουμάνο προπονητή να αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος, βέβαια, δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά!

Όπως, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην τοποθετηθεί επ’ αυτού του δυσάρεστου γεγονότος και ο Ράφα Μπενίτεθ. Πράγμα, αντιθέτως, που ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού έκανε, μέσω ανάρτησής του στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram...

«Αναπαύσου εν ειρήνη, θρύλε του ποδοσφαίρου», ανέφερε το μήνυμα του Μπενίτεθ, που συνοδευόταν και από μια φωτογραφία του με τον αείμνηστο Λουτσέσκου, από όταν ο ίδιος προπονούσε τη Νάπολι και ο εκείνος την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

