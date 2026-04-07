Οι οπαδοί του ΟΦΗ εξάντλησαν τα 6.800 εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου

Σε ρυθμούς… τελικού κινείται ο ΟΦΗ, με τους φίλους της ομάδας να δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον για το μεγάλο παιχνίδι του Κύπελλο Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ΕΠΟ είχε δώσει διορία στους Κρητικούς να διαθέσουν 6.800 εισιτήρια για το «ραντεβού» της 25ης Απριλίου με τον ΠΑΟΚ μέχρι τις 10 Απριλίου, όμως οι Ομιλίτες το πέτυχαν τρεις μέρες νωρίτερα.

Έτσι, άνοιξαν πλέον και οι θύρες 53 έως 56 του Πανθεσσαλικού Σταδίου και ο κόσμος του ΟΦΗ έχει στη διάθεσή του και τα υπόλοιπα εισιτήρια.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ αναφέρει:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι είναι πλέον διαθέσιμα τα εισιτήρια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ (25/4), τα οποία αντιστοιχούν στις θύρες 53-54 & 55-56 του Πανθεσσαλικού σταδίου, στην τιμή των 20 ευρώ έκαστος.

Η διάθεση θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ομάδας (oficretefc.com), μέχρι εξάντλησής τους. Δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025-26 , οι κάτοχοι εισιτηρίου στον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στο Super Cup και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου της σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26)».

