Ιράν: Παραμένει αβέβαιη η συμμετοχή στο Μουντιάλ

Στον αέρα παραμένει η συμμετοχή της εθνικής ομάδας του Ιράν στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από την κυβέρνηση της χώρας.

Ο υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμαλί, τόνισε πως το Ιράν αναμένει απάντηση από τη FIFA σχετικά με το αίτημα μεταφοράς των αγώνων του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό.

Η ιρανική ομοσπονδία έχει ζητήσει τη συγκεκριμένη αλλαγή επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας και γεωπολιτικές εντάσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση. Παράλληλα, το υπουργείο έχει δώσει εντολή σε εθνικές ομάδες και συλλόγους να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές.

Από την πλευρά της, η FIFA διατηρεί τη θέση ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώ και ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει αφήσει να εννοηθεί πως δεν αναμένονται αλλαγές.

Το πρόγραμμα του Ιράν περιλαμβάνει αγώνες στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ, απέναντι σε ομάδες όπως η Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και η Αίγυπτος.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας είναι καλοδεχούμενη, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις για ζητήματα ασφάλειας.

Η τελική απόφαση της FIFA αναμένεται πιθανότατα μετά το συνέδριό της στο Βανκούβερ, ενώ σε περίπτωση απόσυρσης του Ιράν, η θέση ενδέχεται να καλυφθεί από το Ιράκ, ως η επόμενη επιλαχούσα ομάδα στην ασιατική κατάταξη.

Η Άστον Βίλα ενεργοποιεί τη ρήτρα για να κρατήσει τον Ντάγκλας Λουίζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Nα αλλάξει τη ροή της σεζόν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τέσσερα ματς και… συνεχίζουν φέτος οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο, με προβληματισμούς η Λίβερπουλ στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Μεγάλο ενδιαφέρον στο Πριγκιπάτο, να βγει η... υποχρέωση στην Πόλη

EUROLEAGUE

|

Category image

ΑΕΚ: «Κλειδώνουν» οι αποφάσεις Νίκολιτς ενόψει Ράγιο

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (8/4)

TV

|

Category image

Μεγάλα διπλά για Μπάγερν και Άρσεναλ και προβάδισμα πρόκρισης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πράσινη καταιγίδα στην Καταλονία, τσάκισε Μπαρτσελόνα και κατάρα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Συμπληρώθηκε η τετράδα του κυπέλλου

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βασιλιάς Ολυμπιακός, κατάπιε τη Ρεάλ με μαγικό δίδυμο Ντόρσεϊ-Βεζένκοφ και φουλάρει για την πρωτιά!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Βαριά ήττα στην Μπανταλόνα για την ΑΕΚ με την πρόκριση στο Final 4 να περνά από τη SUNEL Arena

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξέρανε τη Ζαλγκίρις με μυθική ανατροπή στο Κάουνας η Dubai BC και μπήκε στο κόλπο για δεκάδα!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Αθόρυβοι μα… πολύτιμοι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την ΚΟΠ για Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «αντίο» της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη