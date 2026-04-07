Ιράν: Παραμένει αβέβαιη η συμμετοχή στο Μουντιάλ

Ο υπουργός Αθλητισμού, Αχμάντ Ντονιαμαλί, τόνισε πως το Ιράν αναμένει απάντηση από τη FIFA σχετικά με το αίτημα μεταφοράς των αγώνων του από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό.

Η ιρανική ομοσπονδία έχει ζητήσει τη συγκεκριμένη αλλαγή επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας και γεωπολιτικές εντάσεις, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση. Παράλληλα, το υπουργείο έχει δώσει εντολή σε εθνικές ομάδες και συλλόγους να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες που θεωρούνται εχθρικές.

Από την πλευρά της, η FIFA διατηρεί τη θέση ότι οι αγώνες θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα, ενώ και ο πρόεδρός της, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει αφήσει να εννοηθεί πως δεν αναμένονται αλλαγές.

Το πρόγραμμα του Ιράν περιλαμβάνει αγώνες στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ, απέναντι σε ομάδες όπως η Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και η Αίγυπτος.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε πως η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας είναι καλοδεχούμενη, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις για ζητήματα ασφάλειας.

Η τελική απόφαση της FIFA αναμένεται πιθανότατα μετά το συνέδριό της στο Βανκούβερ, ενώ σε περίπτωση απόσυρσης του Ιράν, η θέση ενδέχεται να καλυφθεί από το Ιράκ, ως η επόμενη επιλαχούσα ομάδα στην ασιατική κατάταξη.

