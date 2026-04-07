Τέλος ο Λεμονής από τη Ραντνίσκι Νις!

Τίτλοι τέλους για τον Τάκη Λεμονή στη Ραντνίσκι Νις.

Η ομάδα της Σερβίας ανακοίνωσε αιφνιδίως το «διαζύγιο» με τον 65χρονο τεχνικό, ο οποίος στην Ελλάδα έχει δουλέψει επί σειρά ετών στον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας προπονητής ανέλαβε στις αρχές Δεκεμβρίου (αναλαμβάνοντας ομάδα μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια) τον σερβικό σύλλογο με σκοπό να τον οδηγήσει στη σωτηρία και δεν άργησαν να έρθουν οι νίκες. Αφού στη δεύτερη μόλις αναμέτρηση στον πάγκο της, επικράτησε 1-0 της Ζελέζνιτσαρ. Λίγο έλειψε ο Τάκης Λεμονής να στείλει τη Νις στο γκρουπ των playoffs στην αντίστοιχη Super Liga της χώρας.

Τελικά, ζορίστηκε η Ραντνίσκι Νις στα τελευταία ματς, γνωρίζοντας τρεις διαδοχικές ήττες και θα αρκεστεί στα playouts, αλλά από θέση ισχύος στη μάχη της παραμονής.

Στα 11 παιχνίδια που βρέθηκε στον πάγκο της, ο έμπειρος προπονητής έκανε ρεκόρ 5-2-4 με γκολ 13-13.

