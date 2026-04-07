Τρόμος στον δρόμο προς την κούπα!

Ένα σου και ένα μου. Κάπως έτσι πάει η φάση με τον Ράιαν Μαέ και τον Γουίλι Σεμέδο. Ο Βέλγος έδωσε το 1-0 στον Σεμέδο και αυτός του ανταπέδωσε το 2-0. Και κάπως έτσι περνάνε οι μέρες κι΄οι νύχτες μέχρι να κατακτηθεί και μαθηματικά αυτό το πρωτάθλημα από την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ.

Το δίδυμο τρόμου της Ομόνοιας χτύπησε και πάλι την Πάφο, αυτή τη φορά στο ΓΣΠ μετά από εκείνο το 2-4 στο «Στέλιος Κυριακίδης» (χατ τρικ Σεμέδο και ένα ο Μαέ) στις αρχές του Φλεβάρη.

Για την ιστορία των αριθμών και με βάση τα ανανεωμένα στατιστικά που δημοσιεύει η Ομόνοια, ο Σεμέδο έφτασε τα 22 γκολ και τις 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ ο Μαέ πέτυχε 19 με 8 ασίστ. Συνολικά μαζί, σκόραραν 41 γκολ και έδωσαν 17 ασίστ.

Σε μία χρονιά που πάει πρίμα για τους πράσινους, οι δύο επιθετικοί τους, μοιάζουν εκ των των οδηγών ενός τρένου που δεν έχει φρένο και πλησιάζει στον τελικό προορισμό του. Την επιστροφή στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά από 5 χρόνια.

Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με τους δύο ποδοσφαιριστές. Στο παιχνίδι με την Πάφο φάνηκε για ακόμα μια φορά πως είναι σαν να ξέρει ο ένας ακριβώς που βρίσκεται ο άλλος. Ο Μαέ βρήκε στον κενό χώρο τον Σεμέδο που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0 ενώ ο δεύτερος σε κλάσματα δευτερολέπτου έστειλε την μπάλα εκεί όπου ήθελε ο Βέλγος για να την στείλει με τη μία στον ουρανό των δικτυών του Γκόρτερ. Η φάση δε του δευτέρου μέρους, όπου δεν έγινε τελικά γκολ ήταν παρόμοια. Ο Μαέ, ξέροντας πως ήταν η σειρά του να πιστωθεί μία ασίστ σε τέρμα του Σεμέδο, δεν τελείωσε την φάση όπως θα μπορούσε, αλλά για κακή του τύχη, ο συμπαίκτης του ήταν απελπιστικά άστοχος.

Δεν είναι μόνο τα γκολ και οι ασίστ...

Η εικόνα των δύο στο παιχνίδι με τους περσινούς πρωταθλητές, δεν μπορεί να περιοριστεί μονάχα στα χειροπιαστά. Δηλαδή τα γκολ και τις ασίστ. Σεμέδο και Μαέ αποτέλεσαν συνεχώς τον τρόμο μιας άμυνας που αποτελούνταν από πέντε ποδοσφαιριστέ... Ο Θελάδες έκανε αυτή την επιλογή στο ντέρμπι του ΓΣΠ βάζοντας τριάδα στα στόπερ με Ιωάννου, Λουίζ και Λουκάσεν, με τους Μπρούνο και Σέμα να καλύπτουν τις πτέρυγες στην άμυνα, όταν η ομάδα τους αμυνόταν. Τόσο ο Σεμέδο, όσο και ο Μαέ που ενίοτε έβγαινε δεξιά για να ενισχύσει τον Εβάντρο, έκαναν θρύψαλα μια αμυντική γραμμή που μη βρίσκοντας τον τρόπο να αποσυμπιεστεί, επέλεγε τις βαθιές μπαλιές.

Η πίεση ψηλά που επιλέγει να κάνει η ομάδα του ο Μπεργκ, έχει ώς πρωταγωνιστές (και) τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Τόσο ο Σεμέδο, όσο και ο Μαέ, όταν κλέβουν μπάλες, έχουν άμεση αντίδραση και γνώση για το που θα στείλουν την επόμενη πάσα. Και όταν αυτή είναι μεταξύ τους, τότε στην χειρότερη, χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνοια. Στην καλύτερη, βλέπουμε γκολ.

Σεμέδο και Μαέ αποτελούν τον τρόμο των αντίπαλων αμυνών και χαράσσουν τον δρόμο προς την κούπα για την Ομόνοια. Τόσο απλά...