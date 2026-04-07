Χάνει Βλάχοβιτς για τρεις εβδομάδες η Γιουβέντους

Δεν πρόλαβε να επιστρέψει στη δράση μετά από απουσία 3,5 μηνών ο Ντούσαν Βλάχοβιτς και θα μείνει… ξανά εκτός!

Ο Σέρβος επιθετικός της Γιουβέντους ένιωσε ενοχλήσεις στην αριστερή του γάμπα, στη διάρκεια της προθέρμανσης του στο δεύτερο ημίχρονο της χθεσινής (06/04) αναμέτρησης με την Τζένοα.

Σήμερα (08/04), λοιπόν, ο Βλάχοβιτς υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη μία χαμηλού βαθμού θλάση στον υποκνημίδιο μυ. Εξέλιξη που, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, θα τον κρατήσει στα πιτς για διάστημα τριών εβδομάδων…

Ο Βλάχοβιτς, ο οποίος έχει το υψηλότερο συμβόλαιο στην «γηραιά κυρία», μετράει μόλις 14 συμμετοχές στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

Για την ιστορία, το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

