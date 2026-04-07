Χάνει Βλάχοβιτς για τρεις εβδομάδες η Γιουβέντους

Nέος τραυματισμός για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς

Δεν πρόλαβε να επιστρέψει στη δράση μετά από απουσία 3,5 μηνών ο Ντούσαν Βλάχοβιτς και θα μείνει… ξανά εκτός!

Ο Σέρβος επιθετικός της Γιουβέντους ένιωσε ενοχλήσεις στην αριστερή του γάμπα, στη διάρκεια της προθέρμανσης του στο δεύτερο ημίχρονο της χθεσινής (06/04) αναμέτρησης με την Τζένοα.

Σήμερα (08/04), λοιπόν, ο Βλάχοβιτς υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη μία χαμηλού βαθμού θλάση στον υποκνημίδιο μυ. Εξέλιξη που, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, θα τον κρατήσει στα πιτς για διάστημα τριών εβδομάδων…

Ο Βλάχοβιτς, ο οποίος έχει το υψηλότερο συμβόλαιο στην «γηραιά κυρία», μετράει μόλις 14 συμμετοχές στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα, με απολογισμό τρία γκολ και μία ασίστ.

Για την ιστορία, το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

