Ο «καυτός» Αλγκασίμ του Ύψωνα, «ψήνει» τον Μπα του ΑΠΟΕΛ

Δείχνει να μπορεί να βοηθήσει στην προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ τη νέα σεζόν

Ο Αλγκασίμ Μπα μπορεί να μην βρέθηκε φέτος στα φώτα της μεγάλης σκηνής, ωστόσο η παρουσία του με τη φανέλα της Ε.Ν. Ύψωνα αποδείχθηκε ιδιαίτερα ουσιαστική και γεμάτη προοπτική.

Ο 23χρονος επιθετικός από τη Γουινέα, αγωνιζόμενος ως δανεικός από τον ΑΠΟΕΛ, κατάφερε μέσα στη σεζόν να δείξει στοιχεία που δεν περνούν απαρατήρητα. Με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στον Ακρίτα, έφτασε συνολικά τα επτά, ενώ έχει και δύο ασίστ, συμβάλλοντας ενεργά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του.

Πέρα από τους αριθμούς, αυτό που ξεχωρίζει στην περίπτωση του Μπα είναι η συνέπειά του και η συνεχής του βελτίωση μέσα στη χρονιά. Έδειξε ότι μπορεί να κινηθεί σωστά στον χώρο, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην επίθεση. Η φυσική του δύναμη, σε συνδυασμό με την ταχύτητα και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός, τον καθιστούν έναν ιδιαίτερα ενδιαφέρον επιθετικό.

Η φετινή του παρουσία μόνο ως θετική μπορεί να χαρακτηριστεί. Σε ένα περιβάλλον όπου είχε την ευκαιρία να πάρει συνεχόμενα λεπτά συμμετοχής, ο Μπα ανταποκρίθηκε, κέρδισε εμπειρίες και έδειξε ότι διαθέτει τα στοιχεία για το επόμενο βήμα.

Με βάση την εικόνα που παρουσίασε, δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν την ερχόμενη ποδοσφαιρική σεζόν πάρει την ευκαιρία του στον ΑΠΟΕΛ και καταφέρει να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Οι γαλαζοκίτρινοι αναζητούν πάντα ποδοσφαιριστές με προοπτική και ενέργεια, και ο Μπα φαίνεται να συγκεντρώνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται.

Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο νεαρός φορ δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και στο υψηλότερο επίπεδο.

Αντρέας Πολυκάρπου

 

|

