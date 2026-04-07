Απίστευτο: Η Τότεναμ συμπλήρωσε 100 ημέρες χωρίς τρίποντο στην Premier League!

Απίστευτο: Η Τότεναμ συμπλήρωσε 100 ημέρες χωρίς τρίποντο στην Premier League!

Ένα ακόμα αρνητικό milestone κατέγραψε η φετινή τραγική έκδοση της Τότεναμ

Την απόφαση να προβεί σε ένα ακόμη «restart» μέσα στην τρέχουσα σεζόν πήρε πριν από λίγες ημέρες η Τότεναμ, δίνοντας τα «κλειδιά» του συλλόγου στον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, με τον Ιταλό τεχνικό να καλείται να σώσει την χρονιά για τους «spurs» και να τους οδηγήσει στην παραμονή στη μεγάλη κατηγορία του βρετανικού ποδοσφαίρου.

Η φετινή αγωνιστική εικόνα των «πετεινών» είναι από τις χειρότερες στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος και βιώνει ένα... εφιαλτικό 2026.

Ενδεικτικό της κάκιστης πορείας που πραγματοποιεί είναι πως κατέγραψε ακόμα ένα αρνητικό milestone, καθώς, σήμερα, συμπλήρωσε 100 ημέρες χωρίς τρίποντο στην Premier League!

Από τις 28 Δεκεμβρίου και της εκτός έδρας νίκης επί της Κρίσταλ Πάλας, ο σύλλογος του Βόρειου Λονδίνου μετρά πέντε ισοπαλίες και οκτώ ήττες στο πρωτάθλημα!

 

