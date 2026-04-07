Έβδομος σκόρερ στην Ευρώπη ο Παυλίδης

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι ένας από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές που διαπρέπουν στο εξωτερικό, για μια ακόμα χρονιά.

Ο διεθνής επιθετικός διανύει μια εξαιρετική σεζόν, με 30 γκολ και επτά ασίστ στο ενεργητικό του, σε 52 συμμετοχές με την Μπενφίκα, όντας μάλιστα, δεύτερος σκόρερ πίσω από τον Λουίς Σουάρες στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Κάτι τέτοιο τον κατατάσσει στην έβδομη θέση των κορυφαίων σκόρερ στην Ευρώπη, με τα 21 τέρματα που έχει σημειώσει στην Liga Portugal με την φανέλα των «αετών» σε 27 αγώνες να του δίνει μια θέση στην 10αδα. Πρώτος στην λίστα δεν είναι άλλος από τον Χάρι Κέιν, ο Άγγλος φορ που προετοιμάζεται για την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League, έχει πετύχει 31 τέρματα σε 26 ματς πρωταθλήματος.

Πρακτικά, ο διεθνής φορ σημειώνει ένα γκολ ανά... 66 λεπτά αγώνα στην κορυφαία κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, πράγμα που αναδεικνύει την ποιότητα του Κέιν ως ποδοσφαιριστή, αποδεικνύοντας γιατί οι Βαυαροί πλήρωσαν 100 εκατομμύρια για να τον κάνουν δικό τους το 2023, παρά το γεγονός ότι... τριαντάρησε.

Δεύτερος στην κατάταξη, όμως με μεγάλη διαφορά είναι ο Λουίς Σουάρεζ, ο Κολομβιανός επιθετικός αγοράστηκε το καλοκαίρι από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να αντικαταστήσει τον Βίκτορ Γιόκερες, με τον 28χρονο να έχει σημειώσει 24 τέρματα στην Πορτογαλία σε 25 μόλις ματς.

Την τριάδα συμπληρώνει ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο Γάλλος έχει προσφέρει στην επίθεση της Ρεάλ Μαδρίτης, 23 γκολ σε 25 αναμετρήσεις πρωταθλήματος, έχοντας την ομάδα του στο -7 από την κορυφή και την Μπαρτσελόνα, ενώ στο Champions League έχει 13 τέρματα σε εννέα ματς, οδηγώντας το σύνολο του Αρμπελόα προς τον τελικό της Βουδαπέστης.

