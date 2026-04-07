Λουίς Ενρίκε για Λίβερπουλ: «Σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβορί»

Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (8/4, 22:00), στο Άνφιλντ και στον πρώτο μεταξύ τους προημιτελικό για το Champions League!

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, Λουίς Ενρίκε, έκανε δηλώσεις ενόψει του μεγάλο ματς, τονίζοντας ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβορί, ενώ ξεκαθάρισε ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σύγκριση με το πώς ήταν στην περσινή συνάντηση των δύο ομάδων.

«Δεν έχει σημασία ποιος είναι το φαβορί, γιατί σε τέτοια παιχνίδια είναι αδύνατο να υπάρχει φαβορί Δεν νομίζω ότι είμαστε εμείς. Πέρυσι, όλοι έλεγαν ότι ήταν η Λίβερπουλ, αλλά η τελικά ήμασταν εμείς εκείνοι που προκριθήκαμε.

Είναι μια διαφορετική χρονιά. Θέλω να έχουμε την ίδια ταυτότητα. Προσπαθούμε να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε τον ανταγωνισμό. Πέρσι έγιναν δύο αγώνες κορυφαίου επιπέδου. Θα μου άρεσε να υπάρχει η ίδια κατάληξη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ισπανός προπονητής.

