Λέει «ναι» στις προκλήσεις ο Λοσάδα

Στον αγώνα του Απόλλωνα με την ΑΕΚ (1-1), o Αργεντίνος κόουτς είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, καθώς οι τρεις βασικοί σέντερ μπακ της ομάδας (Κβίντα, Βούρος, Λαμ) δεν ήταν διαθέσιμοι. Ο πρώτος λόγω τιμωρίας και οι άλλοι δύο εξαιτίας τραυματισμού. Παρά την πρόκληση, ο Λοσάδα βρήκε πάλι τη λύση, καθώς ο Μαλεκκίδης, που αγωνίστηκε ως παρτενέρ του Άδωνη στο κέντρο της άμυνας, τα πήγε πάρα πολύ καλά και ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο. Ο 28χρονος αμυντικός δεν ήταν μόνο αποτελεσματικός στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά οργάνωνε και το παιχνίδι της ομάδας από την άμυνα. Επίσης, ο 43χρονος προπονητής, κατάφερε να καλύψει και το κενό του Βέισμπεκ, με την είσοδο του Εσκρίτσε στη μεσαία γραμμή.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, παρά τις αλλαγές, η ομάδα δεν έχασε τη συνοχή της και είχε σχέδιο: γρήγορες εναλλαγές της μπάλας, πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και αλληλοκαλύψεις, που δυσκόλεψαν τους κιτρινοπράσινους κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Επιπλέον, παρά το γεγονός, ότι οι κυανόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, στο δεύτερο ημίχρονο παρέμειναν συγκεντρωμένοι και ανεβάζοντας πάλι στροφές αντέδρασαν διατηρώντας το αήττητό τους για 14 αγώνες (δέκα νίκες, τέσσερις ισοπαλίες). Ο Απόλλωνας διψούσε για τη νίκη για να προσπεράσει την ΑΕΚ στη βαθμολογία, ωστόσο με τον βαθμό που πήρε, κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για τη δεύτερη θέση. Με τέτοιες εμφανίσεις, οι φίλοι του Απόλλωνα αισιοδοξούν για τη συνέχεια, καθώς η ομάδα αποδεικνύει συνεχώς, ότι μπορεί να διεκδικήσει τόσο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όσο και το κύπελλο.

Εξάλλου, σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση, οι τραυματίες Βέισμπεκ, Ντουοντού, Σπόλιαριτς, Λαμ και Γιούσεφ, ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης, με την κατάσταση και τον βαθμό ετοιμότητάς τους να αξιολογούνται καθημερινά, από το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο της ομάδας.