Λέει «ναι» στις προκλήσεις ο Λοσάδα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ερνάν Λοσάδα απέδειξε ξανά, ότι ξέρει να βρίσκει λύσεις ακόμα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Στον αγώνα του Απόλλωνα με την ΑΕΚ (1-1), o Αργεντίνος κόουτς είχε να αντιμετωπίσει σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα, καθώς οι τρεις βασικοί σέντερ μπακ της ομάδας (Κβίντα, Βούρος, Λαμ) δεν ήταν διαθέσιμοι. Ο πρώτος λόγω τιμωρίας και οι άλλοι δύο εξαιτίας τραυματισμού. Παρά την πρόκληση, ο Λοσάδα βρήκε πάλι τη λύση, καθώς ο Μαλεκκίδης, που αγωνίστηκε ως παρτενέρ του Άδωνη στο κέντρο της άμυνας, τα πήγε πάρα πολύ καλά και ανταποκρίθηκε στο δύσκολο έργο. Ο 28χρονος αμυντικός δεν ήταν μόνο αποτελεσματικός στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά οργάνωνε και το παιχνίδι της ομάδας από την άμυνα. Επίσης, ο 43χρονος προπονητής, κατάφερε να καλύψει και το κενό του Βέισμπεκ, με την είσοδο του Εσκρίτσε στη μεσαία γραμμή.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, παρά τις αλλαγές, η ομάδα δεν έχασε τη συνοχή της και είχε σχέδιο: γρήγορες εναλλαγές της μπάλας, πρέσινγκ σε όλο το γήπεδο και αλληλοκαλύψεις, που δυσκόλεψαν τους κιτρινοπράσινους κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Επιπλέον, παρά το γεγονός, ότι οι κυανόλευκοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ, στο δεύτερο ημίχρονο παρέμειναν συγκεντρωμένοι και ανεβάζοντας πάλι στροφές αντέδρασαν διατηρώντας το αήττητό τους για 14 αγώνες (δέκα νίκες, τέσσερις ισοπαλίες). Ο Απόλλωνας διψούσε για τη νίκη για να προσπεράσει την ΑΕΚ στη βαθμολογία, ωστόσο με τον βαθμό που πήρε, κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για τη δεύτερη θέση. Με τέτοιες εμφανίσεις, οι φίλοι του Απόλλωνα αισιοδοξούν για τη συνέχεια, καθώς η ομάδα αποδεικνύει συνεχώς, ότι μπορεί να διεκδικήσει τόσο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, όσο και το κύπελλο.

Εξάλλου, σύμφωνα με χθεσινή ενημέρωση, οι τραυματίες Βέισμπεκ, Ντουοντού, Σπόλιαριτς, Λαμ και Γιούσεφ, ακολουθούν πρόγραμμα αποκατάστασης, με την κατάσταση και τον βαθμό ετοιμότητάς τους να αξιολογούνται καθημερινά, από το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο της ομάδας. 

Νιώθει εκτεθειμένος ο Νταμάτο από μερικούς Κύπριους διαιτητές – Αποφασισμένος να πάρει μέτρα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σπουδαία ανατροπή και μεγάλη νίκη για την Ελλάδα κόντρα στην Σερβία

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Λουίς Ενρίκε για Λίβερπουλ: «Σε τέτοια παιχνίδια δεν υπάρχουν φαβορί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαθέσιμος ο Μπαρκολά ενόψει Λίβερπουλ για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όλοι πλην του Ζόκε - Η αποστολή της ΑΕΛ για Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

Λέει «ναι» στις προκλήσεις ο Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Απίστευτο: Η Τότεναμ συμπλήρωσε 100 ημέρες χωρίς τρίποντο στην Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ/BINTEO: Ντόπες της Θύρας 3 για το πρώτο βήμα πρόκρισης!

ΑΕΛ

|

Category image

Τρόμος στον δρόμο προς την κούπα!

Απόψεις

|

Category image

Οι οπαδοί του ΟΦΗ εξάντλησαν τα 6.800 εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου

Ελλάδα

|

Category image

Ο Γκούσταβ Λούντγκρεν, απροσδόκητος ήρωας της πρόκρισης στο Μουντιάλ, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «καυτός» Αλγκασίμ του Ύψωνα, «ψήνει» τον Μπα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ιράν: Παραμένει αβέβαιη η συμμετοχή στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το άδοξο φινάλε καριέρας του Ράμσεϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει Βλάχοβιτς για τρεις εβδομάδες η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

