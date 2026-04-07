Το άδοξο φινάλε καριέρας του Ράμσεϊ

Ένας από τους πιο ταλαντούχους Ουαλούς αποχωρεί καταρρακωμένος

Ένα φινάλε που σίγουρα δεν το είχε στο μυαλό του, αλλά αυτό του είχε επιφυλάξει η μοίρα. Ο Άαρον Ράμσεϊ αποφάσισε να τερματίσει την επαγγελματική του καριέρα στην ηλικία των 35 ετών και το έκανε έχοντας μείνει καιρό μακριά από τα γήπεδα, με τον ψυχολογικό αντίκτυπο της κλοπής του αγαπημένου του σκύλου να τον έχει καταρρακώσει...

Είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Ουαλία. Πανηγύρισε 9 τίτλους στη διαδρομή του στα γήπεδα του κόσμου και αποτέλεσε έναν ποδοσφαιριστή που ειδικά στην Άρσεναλ θα μνημονεύουν με ιδιαίτερη χαρά και θα έχουν να θυμούνται στιγμές που τον κατατάσσουν ανάμεσα στις πιο σημαντικές μονάδες του συλλόγου. 

Ο Άαρον Ράμσεϊ στα 35 του χρόνια και έχοντας μείνει αρκετό μακριά από τη δράση, αποφάσισε πως έφτασε η ώρα να ρίξει τους τίτλους τέλους, με έναν τρόπο που ποτέ δεν φανταζόταν, αλλά που ουσιαστικά αναγκάστηκε ν' αποδεχθεί...

Έπειτα από 86 συμμετοχές με το ουαλικό εθνόσημο στο στήθος και 7 διαφορετικά κλαμπ τα οποία υπηρέτησε, ο Ράμσεϊ αποσύρεται με τελευταία ομάδα στο βιογραφικό του, την Pumas στο Μεξικό. 

Έχει, βέβαια, αποχωρήσει από εκεί εδώ και αρκετούς μήνες, αποφασίζοντας από κοινού με τον σύλλογο να τερματίσουν τη συνεργασία τους, όταν χάθηκε ο σκύλος του, τον Οκτώβριο του 2025. 

Όσο κι αν τον αναζήτησε, όσο κι αν πρόσφερε αμοιβή για να βρεθεί ο αγαπημένος του φίλος, ο Ράμσεϊ δεν κατάφερε ποτέ να συναντήσει το αγαπημένο του τετράποδο, με αποτέλεσμα αυτό να προκαλέσει και μεγάλο αντίκτυπο στον ψυχισμό του. 

Πλέον, ετοιμάζεται για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, όπως ανέφερε και στην ανακοίνωση της απόσυρσής του, με τον Ράμσεϊ να είναι επιλογή του Βενγκέρ όταν από την Κάρντιφ βρέθηκε στην Άρσεναλ. 

Εκεί έγραψε ιστορία με θητεία 11 ετών, σημειώνοντας 369 συμμετοχές και 64 τέρματα. Υπέγραψε αργότερα στη Γιουβέντους, έπαιξε και στις Νις και Ρέιντζερς, ενώ, σκοπεύει να παραμείνει σε καλή φυσική κατάσταση, αφού έχει μπροστά του και το TCS London Marathon, στις 26 του Απρίλη. 

 

Ο Γκούσταβ Λούντγκρεν, απροσδόκητος ήρωας της πρόκρισης στο Μουντιάλ, υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «καυτός» Αλγκασίμ του Ύψωνα, «ψήνει» τον Μπα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ιράν: Παραμένει αβέβαιη η συμμετοχή στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το άδοξο φινάλε καριέρας του Ράμσεϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χάνει Βλάχοβιτς για τρεις εβδομάδες η Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν ξεχωρίζει μεγέθη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τέλος ο Λεμονής από τη Ραντνίσκι Νις!

Ελλάδα

|

Category image

Έχουν σοβαρές ευθύνες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Όλα ανοιχτά με Μεντιλίμπαρ

Ελλάδα

|

Category image

Σκάνδαλο στην Μπέτις με τον Ντεόσα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει τον Καμαβινγκά από τη Ρεάλ Μαδρίτης η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

After Derby S01E13: Τα πάντα πήραν τον δρόμο τους!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Παρτιζάν για το ιστορικό ματς με την ΑΕΚ εν μέσω βομβαρδισμών: «Σύμβολο ανυπακοής και μεγάλης φιλίας δύο λαών»

Ελλάδα

|

Category image

Σπάει η «κατάρα» του Άαρον Ράμσεϊ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γεύμα του ΑΠΟΕΛ στα ΜΜΕ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

