Όλα ανοιχτά με Μεντιλίμπαρ

Για πρώτη φορά μετά την έλευση Μεντιλίμπαρ, τίθεται σοβαρό θέμα στον Ολυμπιακό

Το ίδιο, σχεδόν, μοτίβο από την αρχή της σεζόν. Ένας Ολυμπιακός που απέχει πολύ από την ομάδα του προηγούμενου 1,5 χρόνου με τον Βάσκο τεχνικό στο τιμόνι. 

Πέραν όμως των σταθερά προβληματικών εμφανίσεων, πλέον έχουν πυκνώσει και τα αρνητικά αποτελέσματα, με την επιθετική δυσλειτουργία να είναι χτυπητή και να κοστίζει σημαντικά σε βαθμούς και... στόχους. 

Μετά την γκέλα ολκής με τη Λάρισα στο Καραϊσκάκη, ήρθε και το "στραπάτσο" από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ, με τους Πειραιώτες να πραγματοποιούν τη χειρότερη εμφάνισή τους σε ντέρμπι τα τελευταία χρόνια. 

Κι από εκεί που ο Ολυμπιακός βρισκόταν -ισόβαθμος- στην κορυφή δύο αγωνιστικές πριν, βλέπει πλέον το ρετιρέ από το -5 και τις πιθανότητές του για την κατάκτηση του τίτλου να έχουν μειωθεί δραματικά. 

Όπως είναι λογικό υπάρχει έντονος προβληματισμός στο Λιμάνι, κι αυτός δεν αφήνει εκτός κάδρου και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Για πρώτη φορά μάλιστα μετά την έλευση του Βάσκου τεχνικού τίθεται τόσο σοβαρό θέμα, με τον ίδιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και των ευθυνών που καταλογίζουν στην πειραϊκή ΠΑΕ, ενόσω αναμένονται αποφάσεις το προσεχές διάστημα. 

Για πρώτη φορά μετά την έλευση Μεντιλίμπαρ, τίθεται σοβαρό θέμα στον Ολυμπιακό, καθώς είναι μεγάλος ο προβληματισμός για την απόδοση και τη βαθμολογική κατάσταση.

