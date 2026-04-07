Παρτιζάν για το ιστορικό ματς με την ΑΕΚ εν μέσω βομβαρδισμών: «Σύμβολο ανυπακοής και μεγάλης φιλίας δύο λαών»

Παρτιζάν για το ιστορικό ματς με την ΑΕΚ εν μέσω βομβαρδισμών: «Σύμβολο ανυπακοής και μεγάλης φιλίας δύο λαών»

Με ανάρτηση στα social media η Παρτιζάν τίμησε την επέτειο από το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Βελιγράδι, εν μέσω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Ήταν Μεγάλη Τετάρτη όταν η ΑΕΚ αψήφησε τον πόλεμο και ταξίδεψε στο Βελιγράδι που βομβαρδιζόταν από το ΝΑΤΟ, με σκοπό να παίξει φιλικό με την Παρτιζάν και να φωνάξει ένα μεγαλοπρεπέστατο «Όχι στον πόλεμο»!

Στις 7 Απριλίου 1999 η ΑΕΚ ταξίδεψε στο Βελιγράδι για να αναμετρηθεί με την Παρτιζάν κι έδωσε τον πιο σημαντικό αγώνα της ιστορίας της. Έναν αγώνα ζωής. Έναν αγώνα ενάντια στον πόλεμο αφού μια ποδοσφαιρική ομάδα τολμούσε και κατάφερνε να πάει στην καρδιά των βομβαρδισμών και να τους σταματήσει για λίγες ώρες, με το θάρρος, την τόλμη της και της ιδανικά που πρεσβεύει. 

Με ανάρτησή της η Παρτιζάν τίμησε από την πλευρά της, την επέτειο από το ιστορικό παιχνίδι με την ΑΕΚ στο Βελιγράδι, εν μέσω των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

«Πέρασαν 27 χρόνια από τον αγώνα Παρτιζάν - ΑΕΚ κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ.

Μείνε να καταγραφεί για πάντα ότι οι παίκτες και των δύο ομάδων βγήκαν στο γήπεδο κρατώντας ένα μεγάλο πανό στο οποίο έγραφε «ΝΑΤΟ, σταμάτα τους βομβαρδισμούς, τελείωσε τον πόλεμο», ενώ στο στήθος τους φορούσαν σχεδιασμένους στόχους.

 

Ο αγώνας έμεινε καταχωρημένος ως μοναδικό παράδειγμα όταν δύο σύλλογοι έπαιξαν φιλικό παιχνίδι ενώ ίσχυε αεροπορικός κίνδυνος, αλλά αυτός ήταν σύμβολο ανυπακοής και μεγάλης φιλίας δύο λαών που ήταν συνδεδεμένοι για αιώνες».

