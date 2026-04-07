ΦΩΤΟΣ/BINTEO: Ντόπες της Θύρας 3 για το πρώτο βήμα πρόκρισης!

Οι οργανωμένοι φίλοι της ομάδας της Λεμεσού, έδωσαν το «παρών» στην τελευταία προπόνηση των παικτών του Ούγκο Μαρτίνς ενόψει του αυριανού (8/4, 19:00) πρώτου ημιτελικού με την Πάφο στο «Αλφαμέγα».

Η κατάκτηση του κυπέλλου είναι ο μοναδικός στόχος που απομένει μέσα στην σεζόν για την ΑΕΛ, με την Θύρα 3 φροντίζει να ντομπάρει τους ποδοσφαιριστές.

Στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και ο Άντριου Μπουτζίνσκι.














