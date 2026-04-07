Διαθέσιμος ο Μπαρκολά ενόψει Λίβερπουλ για την Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση της Παρί Σεν Ζερμέν, για πρώτη φορά μετά από τρεις εβδομάδες.

Έτσι, θέτει υποψηφιότητα για να βρίσκεται τουλάχιστον στον πάγκο των πρωταθλητών Ευρώπης, στον πρώτο προημιτελικό του Champions League με τη Λίβερπουλ, αύριο Μεγάλη Τετάρτη (8/4) στο «Παρκ ντε Πρενς».

Ο νεαρός επιθετικός τραυματίστηκε στον αστράγαλο στις 17 Μαρτίου, στο παιχνίδι της φάσης των «16» με την Τσέλσι, και έκτοτε παραμένει εκτός δράσης, χάνοντας και τα δύο φιλικά παιχνίδια της εθνικής Γαλλίας στις ΗΠΑ (με Βραζιλία και Κολομβία).

Στη διάθεση του Λουίς Ενρίκε για την πρώτη μάχη με τους απερχόμενους πρωταθλητές Αγγλίας τέθηκε και ο Σενί Μαγιουλού, που ξεπέρασε ένα πρόβλημα στο γαστροκνήμιο, ενώ, αντίθετα, παραμένει εκτός ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί από τα μέσα Ιανουαρίου, εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο.

