Αιχμηρή ανάρτηση Αντετοκούνμπο και απάντηση σε Μπακς: «Δεν έχω χάσει ούτε μια μέρα δουλειάς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε εμμέσως πλην σαφώς στους Μπακς.

Το ψυχροπολεμικό κλίμα ανάμεσα σε Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο καλά κρατεί... Ο 31χρονος σούπερ σταρ θέλει να αγωνιστεί σε όσα παιχνίδια απομένουν στην ομάδα του ως το τέλος της regular season, ωστόσο η απόφαση της ομάδας είναι να τον κρατήσει εκτός, προφανώς υπό το φόβο να τραυματιστεί σε κάποιο αδιάφορο παιχνίδι και να τον στερηθεί για μεγάλο διάστημα ή να χάσει την... ανταλλακτική του αξία το καλοκαίρι.

Οι Μπακς για να είναι καλυμμένοι απέναντι στο ΝΒΑ και τους αυστηρούς κανόνες για τη μη χρήση των παικτών χωρίς προφανείς λόγους ισχυρίζονται πως ο Greek Freak δεν είναι ιατρικά έτοιμος και δεν προπονείται κανονικά, αλλά και πως αρνήθηκε να πάρει μέρος σε προπονήσεις 3 με 3, όπως ορίζει το πρωτόκολλο επιστροφές από τραυματισμούς. Κάτι που ο ίδιος φαίνεται να διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο Αντετοκούνμπο έκανε μια ανάρτηση με την οποία εμμέσως πλην σαφώς απαντά στους ισχυρισμούς της ομάδας του. «Ποτέ δεν έχω χάσει μια μέρα στη δουλειά. Καλύτερα να ρωτήσετε για μένα», ανέφερε ο Γιάννης.

Προ ημερών είχε δηλώσει: «Είμαι υγιής. Δεν μου αρέσει όταν με αναγκάζουν να κάνω πράγματα αντίθετα με τη φύση μου. Είμαι παίκτης. Πληρώνομαι για να παίζω. Ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε; Όταν κάποιος μου λέει να μην παίξω ή να μην ανταγωνιστώ, είναι σαν προσβολή για μένα. Οπότε, δεν ξέρω πού θα πάει η σχέση από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνω τις συνθήκες; Ναι, δεν θα μπούμε στα playoffs. Για κάποιους δεν αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι εκεί έξω. Αλλά για μένα, είναι κάτι που πάει κόντρα στη φύση μου, φίλε. Τι μου λες; Η επόμενη φορά που θα παίξω μπάσκετ είναι τον Οκτώβριο; Γιατί; Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Θέλω να παίξω μπάσκετ. Γεννήθηκα για να παίζω μπάσκετ».

Όλα δείχνουν πως η ρήξη Αντετοκούνμπο και Μπακς είναι οριστική. Ο ίδιος έχει συμβόλαιο μεν ως το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο το καλοκαίρι υπάρχει δυνατότητα επέκτασης και αυτή τη στιγμή αυτό μοιάζει απίθανο να συμβεί. Το Μιλγουόκι υπό τον φόβο να τον χάσει το επόμενο καλοκαίρι ως ελεύθερο, πιθανότατα θα επιχειρήσει στην off season να βρει ένα ικανοποιητικό πακέτο ανταλλαγής.

Πηγή: sport-fm.gr

 

