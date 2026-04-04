Τα «έντεκα φαβορί» και τα διλήμματα στον Ολυμπιακό

Με φόντο την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League και το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει ήδη καταστρώσει το βασικό του πλάνο.

Ο Βάσκος τεχνικός κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ωστόσο οι ενδείξεις οδηγούν σε ξεκάθαρη επιλογή συστήματος και προσώπων, με το 4-4-2 να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει την τελευταία προπόνηση για να επιβεβαιώσει την κατάσταση όλων, αλλά το βασικό σχήμα δείχνει να έχει ουσιαστικά «κλειδώσει».

Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί, οι επικρατέστεροι για την αρχική ενδεκάδα είναι οι Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Ποντένσε, Ζέλσον, Ταρέμι και Ελ Κααμπί.

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα για ορισμένες θέσεις, με παίκτες όπως οι Ορτέγκα και Τσικίνιο να διεκδικούν χώρο στο αρχικό σχήμα, χωρίς ωστόσο να θεωρούνται αυτή τη στιγμή τα απόλυτα φαβορί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόφαση του Μεντιλίμπαρ να αλλάξει τη ρουτίνα πριν από το παιχνίδι. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε συνήθως, οι παίκτες δεν επέστρεψαν στα σπίτια τους, αλλά παρέμειναν στον Ρέντη, διανυκτερεύοντας στο προπονητικό κέντρο.

Η κίνηση αυτή δεν είναι τυχαία. Ο Βάσκος θέλει να περάσει ξεκάθαρο μήνυμα ότι το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι τελικός και απαιτεί απόλυτη πνευματική ετοιμότητα. Η συγκέντρωση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, με το τεχνικό τιμ να δίνει έμφαση τόσο στην τακτική όσο και στη διαχείριση της πίεσης.