Όλα καλά με Ρότα, κανονικά στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με Ουγγαρία

Λήξη συναγερμού με τον Λάζαρο Ρότα, του οποίου το χτύπημα στο φιλικό της Ελλάδας με την Παραγουάη δεν αποδείχθηκε κάτι σοβαρό. Ο Έλληνας μπακ θα είναι διαθέσιμος στο ματς με την Ουγγαρία.

Η Εθνική καλείται ν' αφήσει πίσω της την εντός έδρας ήττα από την Παραγουάη με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στρέφοντας την προσοχή της στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την ερχόμενη Τρίτη (31/03, 20:00).

Η Ελλάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για τον εν λόγω αγώνα με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Όσοι έπαιξαν απέναντι στην Παραγουάη από 60 λεπτά και πάνω έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λάζαρος Ρότα, που αποχώρησε κουτσαίνοντας μετά από ένα πάτημα αντιπάλου στο χθεσινό παιχνίδι, είναι καλά και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση στην Ουγγαρία.

Αύριο Κυριακή (29/03) το μεσημέρι οι διεθνείς θα προπονηθούν ξανά επί ελληνικού εδάφους και στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η πτήση για Βουδαπέστη.

