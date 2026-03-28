ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα καλά με Ρότα, κανονικά στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με Ουγγαρία

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλα καλά με Ρότα, κανονικά στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με Ουγγαρία

Λήξη συναγερμού με τον Λάζαρο Ρότα, του οποίου το χτύπημα στο φιλικό της Ελλάδας με την Παραγουάη δεν αποδείχθηκε κάτι σοβαρό. Ο Έλληνας μπακ θα είναι διαθέσιμος στο ματς με την Ουγγαρία.

Η Εθνική καλείται ν' αφήσει πίσω της την εντός έδρας ήττα από την Παραγουάη με 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στρέφοντας την προσοχή της στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη την ερχόμενη Τρίτη (31/03, 20:00).

Η Ελλάδα ξεκίνησε την προετοιμασία της για τον εν λόγω αγώνα με απογευματινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη. Όσοι έπαιξαν απέναντι στην Παραγουάη από 60 λεπτά και πάνω έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λάζαρος Ρότα, που αποχώρησε κουτσαίνοντας μετά από ένα πάτημα αντιπάλου στο χθεσινό παιχνίδι, είναι καλά και βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αναμέτρηση στην Ουγγαρία.

Αύριο Κυριακή (29/03) το μεσημέρι οι διεθνείς θα προπονηθούν ξανά επί ελληνικού εδάφους και στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η πτήση για Βουδαπέστη.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

