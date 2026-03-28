ΑΕΚ: Επιστρέφει στις προπονήσεις και στρέφει το βλέμμα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ξεκινά και πάλι η δουλειά για τους παίκτες της ΑΕΚ, που επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά το πενθήμερο ρεπό που είχαν.

Επιστροφή στα Σπάτα με προπόνηση το μεσημέρι του Σαββάτου (12:15) για τους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι την εβδομάδα που κύλησε είχαν πενθήμερο ρεπό από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Έτσι, ξεκίνησε η προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την πρεμιέρα των playoffs, όπως και για την πρώτη μάχη με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία για τα προημιτελικά του Conference League.

Η προπόνηση της Κυριακής (29/03) είναι κι αυτή προγραμματισμένη στις 12:15, ενώ αναμένονται τις επόμενες ημέρες και οι επιστροφές των διεθνών της Ένωσης από τις υποχρεώσεις τους με τις εθνικές ομάδες.

Το ερωτηματικό στο στρατόπεδο του «δικεφάλου» είναι με την κατάσταση του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος δέχτηκε ένα πάτημα στο φιλικό της Εθνικής με την Ουγγαρία και αποχώρησε από το γήπεδο μετά τη λήξη του αγώνα κουτσαίνοντας. Θυμίζουμε, ότι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Σταύρος Πήλιος δεν θα αγωνιστεί, αφού είναι τιμωρημένος και τη θέση του θα πάρει ο Τζέιμς Πενράις.

Παράλληλα, μετά το αίτημα της ΑΕΚ ο Μπαρνάμπας Βάργκα επέστρεψε από την αποστολή της εθνικής Ουγγαρίας προκειμένου να ξεκινήσει την αποκατάστασή του για τον τραυματισμό του στον αστράγαλο. Η ΑΕΚ θα δώσει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο «Σεραφείδειο» με τη Νέα Σαλαμίνα την ερχόμενη Τρίτη (31/03).

