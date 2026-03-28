Έξι ομάδες από Τουρκία και Ισπανία θέλουν τον Μορόν!

Μπορεί να μην έχει πραγματοποιήσει μια καλή σεζόν φέτος με τον Άρη αλλά το όνομα του ακόμη προσελκύει ομάδες που θέλουν να ενισχύσουν την επίθεσή τους.

Ο λόγος για τον Λορέν Μορόν ο οποίος απασχολεί μεταγραφικά αρκετές ομάδες όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, φέρονται συνολικά έξι ομάδες από την Τουρκία και την Ισπανία να θέλουν να τον κάνουν δικό τους.

Από τη γειτονική χώρα ενδιαφέρον έxουν εκφράσει οι Αντάλιασπορ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας, Τραμπζονσπόρ και από τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου οι Κάντιθ και Λας Πάλμας.

Η αξία του εκτιμάται στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι κίτρινοι δεν φέρονται να είναι διαθέσιμοι να αφήσουν τόσο εύκολα το κύριο επιθετικό τους όπλο χωρίς να διεκδικήσουν να πάρουν ένα ακόμη καλύτερο deal από μια ενδεχόμενη πώλησή του.

