Έξι ομάδες από Τουρκία και Ισπανία θέλουν τον Μορόν!

Έξι ομάδες από Τουρκία και Ισπανία θέλουν τον Μορόν!

Εντονότατο ενδιαφέρον υπάρχει από το εξωτερικό και κυρίως την Τουρκία για τον Λορέν Μορόν

Μπορεί να μην έχει πραγματοποιήσει μια καλή σεζόν φέτος με τον Άρη αλλά το όνομα του ακόμη προσελκύει ομάδες που θέλουν να ενισχύσουν την επίθεσή τους.

Ο λόγος για τον Λορέν Μορόν ο οποίος απασχολεί μεταγραφικά αρκετές ομάδες όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, φέρονται συνολικά έξι ομάδες από την Τουρκία και την Ισπανία να θέλουν να τον κάνουν δικό τους.

Από τη γειτονική χώρα ενδιαφέρον έxουν εκφράσει οι Αντάλιασπορ, Φενέρμπαχτσε, Μπεσίκτας, Τραμπζονσπόρ και από τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου οι Κάντιθ και Λας Πάλμας.

Η αξία του εκτιμάται στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι κίτρινοι δεν φέρονται να είναι διαθέσιμοι να αφήσουν τόσο εύκολα το κύριο επιθετικό τους όπλο χωρίς να διεκδικήσουν να πάρουν ένα ακόμη καλύτερο deal από μια ενδεχόμενη πώλησή του.

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

