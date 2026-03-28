Χρήσιμα συμπεράσματα και σημαντικές εμπειρίες στη δεύτερη ημέρα του 36ου Συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ

Με τις πρώτες τρεις ενότητες συνεχίστηκαν την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026, οι εργασίες του 36ου Συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ, στο Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέσω των παρεμβάσεων των ομιλητών, αλλά και των συνέδρων εξάχθηκαν σημαντικά συμπεράσματα, σχετικά με το τι συμβαίνει και τι πρέπει να γίνεται στην κάλυψη όλων των αθλημάτων και τις πρακτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα του Αθλητικού Συντάκτη.

Αναλύθηκαν επίσης η αθλητική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας σε πολιτικό επίπεδο (με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), καθώς και η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των Ομοσπονδιών Κύπρου και Ελλάδας στο Χάντμπολ.

Πρώτη Ενότητα

Με Συντονιστή τον τέως γενικό γραμματέα Μικαέλο Παπαδάκη, συζητήθηκε η ευθύνη των αθλητικών συντακτών και η αποτελεσματική λειτουργία των Γραφείων Τύπου στην εποχή των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Η συζήτηση άρχισε με αφορμή το άρθρο του μέλους της ΕΑΚ, Νίκου Κατσαρού, σχετικά με τους αθλητές που ασχολούνται με τα διάφορα αθλήματα και ο κόσμος ασχολείται μαζί τους μόνο μετά από μια επιτυχία ή κατοχή μεταλλίου.

Στο πάνελ ήταν οι Νίκος Τσώνης, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, Νίκος Γιαννόπουλος και Μάριος Χατζηστυλλής. Τονίστηκε η δυσκολία των εφημερίδων να πληρώσουν συντάκτες για να ασχοληθούν με αυτά τα αθλήματα (στίβο, πάλη, κτλ), καθώς τα ομαδικά αθλήματα έχουν διαφορετική προετοιμασία. Τα Μέσα, όπως ειπώθηκε, δεν αναφέρονται στην καθημερινότητα αυτών των αθλητών και στην προετοιμασία τους για τους λίγους αγώνες της χρονιάς. Θα υπήρχε ενδιαφέρον αν παρουσιάζονταν οι δυσκολίες της καθημερινότητας τους.

Στη συνέχεια, επισημάνθηκε πως τα Μέσα καλύπτουν ό,τι αποφέρει κέρδος, ακροαματικότητα, θεαματικότητα και κλικ. Όπως αναφέρθηκε, θα ήταν ενδιαφέρον αν οι ίδιοι οι αθλητές των εν λόγω αθλημάτων, να προσελκύσουν τον αναγνώστη μέσω των Μέσω Κοινωνικών Δικτύωσης, μέσω της ανθρώπινης τους πλευράς.

Αναφέρθηκε, από το ακροατήριο, η σημασία της εμπλοκής των ιστοσελίδων με αθλήματα όλων των ειδών, όπου δεν υπάρχει περιορισμός λέξεων και χώρου. Παράλληλα, έγινε παραδοχή από όλους πως το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα και πως τα Μέσα δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς την προβολή του ποδοσφαίρου. Τέλος, έγινε εκτενής αναφορά στην παιδεία και στην ανάγκη καλλιέργειας από το σχολείο για ανάπτυξη αυτών των αθλημάτων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε Πολωνία, Γαλλία.

Δεύτερη Ενότητα

Με συντονιστή τον πρόεδρο του ΠΣΑΤ, Βαγγέλη Ιωάννου, αναλύθηκαν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί ο αθλητικός συντάκτης. Στο πάνελ ήταν ο Κοσμήτορας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, Μάρκος Κληρίδης και ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΠΣΑΤ Μάνος Σταραμόπουλος. Αναφέρθηκαν στα όσα μπορεί να πετύχει το A.I. και στην ταχύτητα που προσφέρει στην εργασία. Επισημάνθηκε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βελτίωση των συντακτών, καθώς δεν μπορεί να πάρει τη λειτουργία της σκέψης η οποία αφορά σε ανθρώπινο δημιούργημα. Τέλος, ειπώθηκε πως η τεχνική νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον αθλητικό συντάκτη.

Τρίτη Ενότητα

Με συντονίστρια την υπεύθυνη γραφείου Τύπου του ΚΟΑ και μέλος της ΕΑΚ, Ειρήνη Σπυροπούλου, η Αντιπρόεδρος του ΚΟΑ, κ. Κάλλη Χατζηιωσήφ και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, Βάσσος Κουτσιούντας, αναφέρθηκαν στην αθλητική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας σε πολιτικό επίπεδο (με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού).

Η Κάλλη Χατζηιωσήφ αναφέρθηκε εκτενώς στο Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες, κάνοντας ειδική μνεία στο πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας». Ο Βάσος Κουτσιούντας ανέπτυξε καλές πρακτικές που υιοθετεί η Κύπρος μέσα από αυτή τη συνεργασία με την Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα αξιολόγησης των αθλητικών Ομοσπονδιών «Χίλων», καθώς και στην ψηφιακή πλατφόρμα e-kouros.

Αποτέλεσμα της συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, και το Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο υπογράφθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Χάντμπολ και την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδας και η οποία αναλύθηκε από τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ), κ. Κωνσταντίνος Φιλαρέτου και τον Ταμία του ΠΣΑΤ και Διευθυντή Επικοινωνίας της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδας (ΟΧΕ), Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου.

Εκπαίδευση στη Σκοποβολή

Μετά το τέλος των εργασιών, ακολούθησε εκπαιδευτική εκδρομή στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο «Λάκης Ψημολοφίτης» στα Λατσιά. Τους σύνεδρους δεξιώθηκε ο πρόεδρος του Σκοπευτικού Οργάνωσης Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Ψημολοφίτης, ενώ το μέλος της ΕΑΚ και ειδικός επί θεμάτων Σκοποβολής Ανδρέας Λαζανίτης έκανε αναφορά στην ιστορία του αθλήματος. Ακολούθως, άπαντες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους, στον σταθερό στόχο, στο σκητ και στο τραπ, με τη βοήθεια κορυφαίων πρωταθλητών μας, όπως η Olympian Κωνσταντίνα Νικολάου, ο Πέτρος Εγγλεζούδης (σκητ), οι Χαρά Μελή και Γιώργος Γρηγορίου (τραπ) και οι Ναταλία Αλκιβιάδου και Αχιλλέας Σοφοκλέους (σταθερό στόχο).