Ήττα από την Ελβετία στο Βελιγράδι για την Κ-17

Ο αγώνας αφορούσε την 2η αγωνιστική του ομίλου μας και έγινε στο Στάδιο FK Voždovac του Βελιγραδίου.

Οι Ελβετοί άνοιξαν το σκορ στο 2ο λεπτό με τον Smajic και στο 62ο λεπτό ο Bajraktar πέτυχε το 2-0.

Ο Ομοσπονδιακός μας προπονητής Μιχάλης Μάρκου χρησιμοποίησε τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές:

Αρέστη, Παναγή (42’ Ζαμπάς), Δημητρίου, Μαρνέρος, Κονής (68’ Γλαύκου), Γερασίμου, Πιερή (68’ Κωνσταντίνου), Θεοδώρου, Σκέντερ, Μάκκουλας (46’ Χατζηχαμπή), Ρωτής (79 Βασίλακκας).

Η Εθνική μας θα ολοκληρώσει τον κύκλο των υποχρεώσεων της την Τρίτη 31 Μαρτίου με αντίπαλο το Βέλγιο.

Στην πρεμιέρα η ομάδα μας ηττήθηκε με 3-1 από τη Σερβία και η Σουηδία νίκησε 2-1 την Ελβετία. Αργότερα σήμερα θα γίνει ο αγώνας Σερβία – Σουηδία.