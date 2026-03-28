Η απίθανη… καραμπόλα της Premier League

Εννέα ομάδες της Premier League, αριθμός ρεκόρ, αγωνίστηκαν στην Ευρώπη αυτή τη σεζόν. Και ενώ τέσσερις ομάδες γλείφουν τις πληγές τους μετά τους πρόσφατους αποκλεισμούς, αυτός ο αριθμός θα μπορούσε να αυξηθεί σε 11 για τη σεζόν 2026-27.

Η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Σίτι, η Νιούκαστλ και η Τότεναμ αποκλείστηκαν όλες από το Champions League την περασμένη εβδομάδα και στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Αυτό όμως δεν ισχύει για την Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, οι οποίες παραμένουν στο Champions League. Στο Europa League, η Άστον Βίλα ακόμα και η Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία απειλείται με υποβιβασμό, εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά, ενώ στο Conference League, η Κρίσταλ Πάλας βρίσκεται στους «8» της διοργάνωσης.

Καθώς η σεζόν προετοιμάζεται για το φινάλε της μετά την διακοπή των διεθνών αγώνων, η προοπτική συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους συλλόγους της πρώτης κατηγορίας στην Premier League, ιδιαίτερα για όσους βρίσκονται εκτός του παραδοσιακού «Big Six». Μάλιστα, υπάρχει ένα σενάριο που ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, καθώς έως και 11 ομάδες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη σεζόν 2026-27.

Με βάση τα κριτήρια της UEFA, η Premier League εξασφαλίζει πέντε θέσεις για το Champions League. Οι τέσσερις πηγαίνουν στις πρώτες ομάδες της βαθμολογίας, ενώ η πέμπτη προκύπτει μέσω της λεγόμενης «θέσης ευρωπαϊκής απόδοσης», η οποία βασίζεται στη συγκομιδή βαθμών των συλλόγων κάθε χώρας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Σε αυτόν τον τομέα, οι αγγλικές ομάδες βρίσκονται στην κορυφή.

Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» μέσω των εγχώριων διοργανώσεων, πέρα από τις πέντε θέσεις του Champions League, δύο ομάδες προκρίνονται στο Europa League. Η έκτη της βαθμολογίας και η νικήτρια του FA Cup. Ωστόσο, εφόσον το τρόπαιο κατακτηθεί από ομάδα που ήδη βρίσκεται στην πρώτη εξάδα, το εισιτήριο μεταφέρεται στην επόμενη ομάδα της κατάταξης.

Αντίστοιχα, ο νικητής του EFL Cup (Carabao Cup) εξασφαλίζει θέση στο Conference League. Αν όμως ο κάτοχος έχει ήδη προκριθεί για το Champions League, τότε το ευρωπαϊκό εισιτήριο περνά επίσης στην επόμενη ομάδα της βαθμολογίας.

Πώς η Premier League εξασφαλίζει 11 ευρωπαϊκά εισιτήρια

Για να καταρριφθεί το ρεκόρ, θα πρέπει να επαληθευτούν ορισμένα δύσκολα σενάρια. Αν, για παράδειγμα, η Νότιγχαμ κατακτήσει το Europa League, θα προκριθεί απευθείας στο Champions League, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό ομάδων. Παράλληλα, αν η Κρίσταλ Πάλας κατακτήσει το Conference League, θα εξασφαλίσει θέση στο Europa League, οδηγώντας το σύνολο των αγγλικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε διψήφιο αριθμό.

Το πιο δύσκολο σενάριο αφορά την 11η ομάδα. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ομάδες όπως η Λίβερπουλ ή η Άστον Βίλα να κατακτήσουν ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά ταυτόχρονα να μην τερματίσουν στην πρώτη πεντάδα της Premier League, ώστε να μην «καταναλώσουν» τη θέση που ήδη έχουν εξασφαλίσει μέσω του πρωταθλήματος.

Αν όλα τα παραπάνω σενάρια επαληθευτούν, τότε η κατανομή των 11 θέσεων θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως εξής:

Πρώτες πέντε ομάδες της Premier League: 5 θέσεις στο Champions League

Πρωταθλητής Champions League εκτός top-5: +1 θέση στο Champions League

Πρωταθλητής Europa League εκτός top-5: +1 θέση στο Champions League

8η θέση: Europa League

9η θέση (ανάλογα με τον νικητή του FA Cup): Europa League

Νικητής Conference League (Κρίσταλ Πάλας): Europa League

10η θέση (λόγω Carabao Cup): Conference League

Πρόκειται για ένα απίθανο σενάριο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου σε τις τελευταίες εβδομάδες της σεζόν.

