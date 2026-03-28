ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει και δίνει άλλη δυναμική ο Άιτινγκ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστρέφει και δίνει άλλη δυναμική ο Άιτινγκ

Ο Ολλανδός πέρασε από τραυματισμό αλλά είναι πλέον πανέτοιμος για την τελική ευθεία.

Με το που πάτησε στο πόδι του στην Ομόνοια, έδειξε πως πρόκειται για έναν ποιοτικό παίκτη. Ο Κάρελ Άιτινγκ αποτέλεσε για μεγάλο διάστημα ένα σημαντικό γρανάζι στα χέρια του Χένινγκ Μπεργκ. Αυτό δείχνουν άλλωστε οι 30 συμμετοχές, οι πλείστες ως βασικός, και τα 1.828 λεπτά συμμετοχής. 

Ο τραυματισμός του πριν το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (22/02) δεν τον άφησε να παίξει από την αρχή και μπήκε στον αγώνα για μόλις εφτά λεπτά. Στη συνέχεια εισήλθε στα… πιτς για δύο αγώνες και επανήλθε απέναντι στον Ολυμπιακό, αγωνιζόμενος για 37 λεπτά. Στο τελευταίο ματς δεν έπαιξε καθόλου και πιθανότατα, επειδή τα πήγε καλά ο Μάριτς, ο λόγος ήταν για να του δοθεί ο χρόνος στη διακοπή να επιστρέψει πολύ πιο έτοιμος για την τελική ευθεία.

Και σαφώς ενισχύεται σημαντικά η Ομόνοια με έναν υγιή Κάρελ Άιτινγκ. Ουσιαστικά στο ντέρμπι με την Πάφος FC (04/04) θα είναι ένα έξτρα όπλο στην προσπάθεια για επάνοδο στις νίκες, για να μην δοθούν άλλα δικαιώματα. Η Ομόνοια προέρχεται από την ισοπαλία με τον Άρη και δεν την παίρνει νέα απώλεια βαθμών που θα επιφέρουν έξτρα πίεση. 

Να σημειωθεί πως στο συγκεκριμένο ματς, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι διαθέσιμοι οι Οντουμπάντζο και Χρίστου. Δεν υπολογίζονται δε οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα. Ο Βραζιλιάνος πορτιέρο, με βίντεο χθες, έδειξε ότι πάτησε γρασίδι. Όμως δεν μπορεί να διευκρινιστεί πότε θα επανέλθει στις υποχρεώσεις των πρασίνων. 

Για την ώρα, όλοι οι παίκτες παίρνουν ανάσες και οι προπονήσεις θα επαναρχίσουν τη Δευτέρα. Θα απουσιάζουν φυσικά κάποιοι διεθνείς και όλοι μαζί εκτιμάται πως θα βρεθούν την Τετάρτη.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

