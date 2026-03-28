ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Μπολόνια τσεκάρει ξανά τον Πιρόλα του Ολυμπιακού»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο στόχαστρο της Μπολόνια φέρεται να παραμένει ο Λορέντσο Πιρόλα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία.

Έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Ιταλίας συγκεντρώνει ο Λορέντσο Πιρόλα, με τις εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό να μην περνούν απαρατήρητες την φετινή σεζόν.

Αυτή τη φορά δημοσίευμα από ιστοσελίδα που ασχολείται με ρεπορτάζ της Μπολόνια, αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο 24χρονος Ιταλός στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο των «ροσομπλού» ενόψει της νέας σεζόν, οι οποίοι είχαν δείξει ενδιαφέρον από πέρυσι.

«Ο πρώην αμυντικός της Ίντερ και της Σαλερνιτάνα, Πιρόλα, ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο τη σεζόν. Ο γεννημένος το 2002 αμυντικός βρίσκει επίσης τα πατήματά του στο Champions League.

Μεταξύ των πιο υποσχόμενων αμυντικών παικτών στο ιταλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο είναι ο Λορέντζο Πιρόλα. Αμυντικός που λανσαρίστηκε από την Ίντερ, έκτοτε έχει αποκτήσει μια θητεία στη Σαλερνιτάνα και τώρα είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα ταλέντα του Ολυμπιακού.

Το όνομά του έχει επανειλημμένα μπει στη λίστα των στόχων της Μπολόνια, ειδικά με το συμβατικό ζήτημα του Λουκούμι να μην έχει ακόμη λυθεί. Το συμβόλαιο του Κολομβιανού λήγει το επόμενο καλοκαίρι και για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η διοίκηση προσπαθεί να αποφύγει την απώλεια ενός πραγματικού περιουσιακού στοιχείου για τον σύλλογο με ελεύθερη μεταγραφή», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Ο Ιταλός στόπερ αν και έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς έχει δείξει εξαιρετικά αγωνιστικά στοιχεία και δεδομένα το ερχόμενο καλοκαίρι, αρκετές ομάδες θα χτυπήσουν την πόρτα του Ολυμπιακού. Διανύει τη δεύτερη σεζόν του με τους Πειραιώτες και αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το συμβόλαιο του 24χρονου άσου με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028 και φέτος ο ποδοσφαιριστής έχει καταγράψει 27 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με ένα γκολ και μία ασίστ.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

