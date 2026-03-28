Μία διάσκεψη γεμάτη ουσία

Η προσοχή όλων των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ είναι στην πολυαναμενόμενη δημοσιογραφική διάσκεψη της ερχόμενης Δευτέρας στον Αρχάγγελο, όπου ο Χάρης Φωτίου θα ανοίξει τα χαρτιά του ενώπιον των εκπροσώπων των ΜΜΕ. Η εν λόγω διάσκεψη θα μεταδοθεί απευθείας από το κανάλια της Cablenet.

Ενάμιση μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέος πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, ο Χάρης Φωτίου θα παρουσιάσει το πλάνο του για την επόμενη μέρα στον σύλλογο και, όπως είναι απόλυτα λογικό, τη μερίδα του λέοντος θα έχει το οικονομικό. Στην εν λόγω διάσκεψη αναμένεται να παρουσιαστούν συγκεκριμένες προτάσεις και ενέργειες που σκοπό θα έχουν να βοηθηθεί η ομάδα. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο πρόεδρος θα τοποθετηθεί και για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών του υφιστάμενου ρόστερ και ειδικότερα των Κυπρίων για τους οποίους το προηγούμενο διάστημα διέρρεε η απόφαση για πρόωρη ανανέωση.

Αυτό που τονίστηκε το προηγούμενο διάστημα από πλευράς ΑΠΟΕΛ είναι πως ο Φωτίου ήθελε να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν βγει δημοσίως να μιλήσει, έτσι ώστε να παρουσιάσει κάτι χειροπιαστό. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Νεκτάριου Πετεβίνου επί του θέματος:

«Θα πει πολλά. Αυτό που ήθελε να κάνει στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, μετά από έναμισι μήνα που ανέλαβε, ήταν να πάει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για να βγει να μιλήσει με πράξεις, ενέργειες, φιλοσοφία και στρατηγική στον κόσμο. Για να αντιληφθεί και ο κόσμος τα δεδομένα, το πλάνο, τι θα ακολουθήσει και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ανάγκες Ήθελε μια διάσκεψη με περιεχόμενο, αποφάσεις και που να δείχνει τον δρόμο που θα ακολουθηθεί».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ μίλησε επίσης για τον Φερνάντο Αλμέιδα ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα τόσο στις πωλήσεις των Κόρμπου και Αμπάνια όσο και στη μείωση του προϋπολογισμού το περασμένο καλοκαίρι. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχε ρόλο και στην εξεύρεση πιθανών επενδυτών, για την ώρα βρίσκεται στην πατρίδα του και το μέλλον του στον ΑΠΟΕΛ αναμένεται να ξεκαθαρίσει επίσης στη δημοσιογραφική διάσκεψη του Φωτίου.

Τελική ευθεία για Λαΐφη

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, η διακοπή ταίριαξε γάντι για την επιστροφή των τραυματιών. Ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κωνσταντίνο Λαΐφη, έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του φετινού ΑΠΟΕΛ, ο διεθνής στόπερ δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος ακόμα και στο παιχνίδι με τον Άρη. Ο Λαΐφης ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και περιμένει την κατασκευή ειδικής προστατευτικής μάσκας με την οποία θα αγωνίζεται μέχρι να ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα τραυματισμού του.