Stoiximan Super League: Δ.Σ. τη Δευτέρα για τον ορισμό του προγράμματος playoffs και playouts

Το Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα (30/03, 12:00 μ.μ.), με κεντρικά θέματα τον ορισμό του προγράμματος playoffs/playouts, αλλά και την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί ο καθορισμός του αναλυτικού προγράμματος για τα playoffs και τα playouts του πρωταθλήματος. Η οριστικοποίηση ημερών και ωρών θα ξεκαθαρίσει πλήρως το αγωνιστικό καλεντάρι της τελικής φάσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόφαση που θα αφορά την ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27, δίνοντας από νωρίς το πλαίσιο προγραμματισμού για τις ομάδες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

2. Ορισμός – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

3. Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης επόμενου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου «2026-2027».

4. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

6. Διάφορα.

