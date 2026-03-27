Stoiximan Super League: Δ.Σ. τη Δευτέρα για τον ορισμό του προγράμματος playoffs και playouts

Την ερχόμενη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Δ.Σ. της Σούπερ Λίγκας θα συνεδριάσει τη Δευτέρα (30/03, 12:00 μ.μ.), με κεντρικά θέματα τον ορισμό του προγράμματος playoffs/playouts, αλλά και την ημερομηνία έναρξης του νέου πρωταθλήματος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί ο καθορισμός του αναλυτικού προγράμματος για τα playoffs και τα playouts του πρωταθλήματος. Η οριστικοποίηση ημερών και ωρών θα ξεκαθαρίσει πλήρως το αγωνιστικό καλεντάρι της τελικής φάσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η απόφαση που θα αφορά την ημερομηνία έναρξης του επόμενου πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27, δίνοντας από νωρίς το πλαίσιο προγραμματισμού για τις ομάδες.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 30/3/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Επικύρωση βαθμολογίας κανονικής περιόδου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών).

2. Ορισμός – πρόγραμμα αγώνων Stoiximan Super League Playoffs (θέσεων 1-4 & 5-8) και Stoiximan Super League Playouts (ανδρών).

3. Καθορισμός ημερομηνίας έναρξης επόμενου Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου «2026-2027».

4. Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».

6. Διάφορα.

Ιβανίσεβιτς: «Επιβεβαιώθηκαν όσα είπα για Τσιτσιπά»

Τένις

|

Category image

Κ. Μακρίδης: «Να ανασυνταχθούμε για το παιχνίδι στη Φινλανδία»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η «σειρήνα» και ο μπελάς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βαριά ήττα για την Εθνική Ελπίδων από την Ισπανία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Stoiximan Super League: Δ.Σ. τη Δευτέρα για τον ορισμό του προγράμματος playoffs και playouts

Ελλάδα

|

Category image

Ιστορική στιγμή για Μέσι: Εξέδρα με το όνομά του σε ενεργή καριέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συγκλόνισε το Ιράν του Ταρέμι κρατώντας σχολικές τσάντες για τη φονική επίθεση σε σχολείο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είπε «όχι» στον Γκαρσία της Ρεάλ ο Στυλιανού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Όλοι δίπλα στις Ελπίδες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μάτια ΑΕΛ στην «Αρένα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου διοργανώνει τριήμερο σεμινάριο διαιτησίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκαλόνι: «Ρωτήστε τον Μέσι για το αν θα είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο «εμβολιασμός» δεν έφερε γιατρειά

ΑΕΚ

|

Category image

Ο Χότζον επέστρεψε στην προπονητική, δύο χρόνια πριν τα 80 του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκατούζο: «Θα είναι σαν να σκαρφαλώνουμε στο Έβερεστ, στο ματς εναντίον της Βοσνίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη