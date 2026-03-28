To μυθικό ποσό που είχε απορρίψει η Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

To μυθικό ποσό που είχε απορρίψει η Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

H Λίβερπουλ είχε τη δυνατότητα να πουλήσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ έναντι ενός τεράστιου ποσού.

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην τοποθέτησή του: «Δυστυχώς, έφθασε αυτή η μέρα». Λίβερπουλ και Αιγύπτιος ετοιμάζονται να χωρίσουν τους δρόμους τους στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Μαζί αποφάσισαν να ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους και να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους. Οι «Κόκκινοι» τον αφήνουν να αποχωρήσει ως ελεύθερος σπάζοντας το συμβόλαιό του που έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Θυμίζουμε πως πριν από λίγα χρόνια ο Σαλάχ είχε φέρει στα γραφεία του συλλόγου μια μυθική πρόταση.

H ιλιγγιώδης πρόταση της Αλ Ιτιχάντ για τον Σαλάχ

Το ESPN θυμάται το 2023 όταν η Αλ Ιτιχάντ πίεζε με όλες τις δυνάμεις της για την απόκτηση των δικαιωμάτων του έμπειρου επιθετικού. Τότε που στο… τραπέζι έπεσαν 150 εκατομμύρια λίρες. Μια πρόταση που αρνήθηκαν οι «Κόκκινοι» με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Αιγύπτιος συνέχισε στο Άνφιλντ ανανεώνοντας το συμβόλαιό του. Τώρα αποχωρεί και η βρετανική ομάδα δεν εισπράττει το παραμικρό από τα δικαιώματά του.

Η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε:

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα ολοκληρώσει την πορεία του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025/26. Ο επιθετικός ήρθε σε συμφωνία με τους Reds ώστε να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο εννέα ετών στο Άνφιλντ. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να ανακοινώσει αυτή την απόφαση στους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό για να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το μέλλον του, λόγω του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης του προς αυτούς».

Στη δική του επίσημη τοποθέτηση, ο Μο Σαλάχ επισήμανε: «Δυστυχώς έφτασε αυτή η μέρα… Είναι το πρώτο κομμάτι του αποχαιρετισμού μου. Στο τέλος της σεζόν αποχωρώ από τη Λίβερπουλ. Δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο αυτή η πόλη, αυτή ομάδα, θα επηρέαζαν τη ζωή μου. Δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, είναι πάθος. Είναι ιστορία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Κατακτήσαμε τα πιο σημαντικά τρόπαια, παλέψαμε όλοι μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν κομμάτια της ομάδας στην παρουσία μου εδώ. Τους συμπαίκτες και τους οπαδούς. Δεν έχω λόγια για τον κόσμο. Με στηρίξατε στα καλύτερα χρόνια μου και σταθήκατε στο πλευρό μου στα πιο δύσκολα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν είναι εύκολο να φεύγεις. Αλλά θα είμαι πάντα ένας από εσάς και εδώ θα είναι το σπίτι μου. Ευχαριστώ για όλα. Δεν θα περπατάω ποτέ μόνος…».

ΑΕΚ: Επιστρέφει στις προπονήσεις και στρέφει το βλέμμα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Νειμάρ: Θέλει να πάει Μουντιάλ αλλά να μην αγωνίζεται στα εκτός της Σάντος

Σκόρπισε τον Προμηθέα ο τρομακτικός ΠΑΟΚ με εμφατική 100άρα

Ράιαν Μαέ: Ένα κάτω από Χάρι Κέιν, τρία πάνω από Κιλιάν Εμπαπέ!

To μυθικό ποσό που είχε απορρίψει η Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Μία διάσκεψη γεμάτη ουσία

Πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό με τον «Αγιο Συμεών»

Έξι ομάδες από Τουρκία και Ισπανία θέλουν τον Μορόν!

Η απίθανη… καραμπόλα της Premier League

Επιστρέφει και δίνει άλλη δυναμική ο Άιτινγκ

Ο Βέσκο στηρίζει πολλά στον Γιούση και του δίνει... ελευθερία

Χρήσιμα συμπεράσματα και σημαντικές εμπειρίες στη δεύτερη ημέρα του 36ου Συνεδρίου ΕΑΚ-ΠΣΑΤ

Φερστάπεν: «Δεν νιώθω καν εκνευρισμό πια…»

Ήττα από την Ελβετία στο Βελιγράδι για την Κ-17

Τρεις «καυτές» εξορμήσεις για την Πάφος FC που είναι ίσως όλη χρονιά

