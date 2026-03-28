To μυθικό ποσό που είχε απορρίψει η Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Μοχάμεντ Σαλάχ στην τοποθέτησή του: «Δυστυχώς, έφθασε αυτή η μέρα». Λίβερπουλ και Αιγύπτιος ετοιμάζονται να χωρίσουν τους δρόμους τους στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Μαζί αποφάσισαν να ολοκληρώσουν πρόωρα τη συνεργασία τους και να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους. Οι «Κόκκινοι» τον αφήνουν να αποχωρήσει ως ελεύθερος σπάζοντας το συμβόλαιό του που έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Θυμίζουμε πως πριν από λίγα χρόνια ο Σαλάχ είχε φέρει στα γραφεία του συλλόγου μια μυθική πρόταση.

H ιλιγγιώδης πρόταση της Αλ Ιτιχάντ για τον Σαλάχ

Το ESPN θυμάται το 2023 όταν η Αλ Ιτιχάντ πίεζε με όλες τις δυνάμεις της για την απόκτηση των δικαιωμάτων του έμπειρου επιθετικού. Τότε που στο… τραπέζι έπεσαν 150 εκατομμύρια λίρες. Μια πρόταση που αρνήθηκαν οι «Κόκκινοι» με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Αιγύπτιος συνέχισε στο Άνφιλντ ανανεώνοντας το συμβόλαιό του. Τώρα αποχωρεί και η βρετανική ομάδα δεν εισπράττει το παραμικρό από τα δικαιώματά του.

🚨 Al-Ittihad had a £150M offer rejected for Liverpool forward Mohamed Salah in 2023.



Now, the Saudi Pro League side have revived their interest in the 33-year-old Egypt international, who will be available on a free transfer after leaving the Reds in the summer.



Η ανακοίνωση του συλλόγου ανέφερε:

«Ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα ολοκληρώσει την πορεία του στη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν 2025/26. Ο επιθετικός ήρθε σε συμφωνία με τους Reds ώστε να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο εννέα ετών στο Άνφιλντ. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να ανακοινώσει αυτή την απόφαση στους φιλάθλους το συντομότερο δυνατό για να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το μέλλον του, λόγω του σεβασμού και της ευγνωμοσύνης του προς αυτούς».

Στη δική του επίσημη τοποθέτηση, ο Μο Σαλάχ επισήμανε: «Δυστυχώς έφτασε αυτή η μέρα… Είναι το πρώτο κομμάτι του αποχαιρετισμού μου. Στο τέλος της σεζόν αποχωρώ από τη Λίβερπουλ. Δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο αυτή η πόλη, αυτή ομάδα, θα επηρέαζαν τη ζωή μου. Δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό κλαμπ, είναι πάθος. Είναι ιστορία. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Κατακτήσαμε τα πιο σημαντικά τρόπαια, παλέψαμε όλοι μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι ήταν κομμάτια της ομάδας στην παρουσία μου εδώ. Τους συμπαίκτες και τους οπαδούς. Δεν έχω λόγια για τον κόσμο. Με στηρίξατε στα καλύτερα χρόνια μου και σταθήκατε στο πλευρό μου στα πιο δύσκολα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν είναι εύκολο να φεύγεις. Αλλά θα είμαι πάντα ένας από εσάς και εδώ θα είναι το σπίτι μου. Ευχαριστώ για όλα. Δεν θα περπατάω ποτέ μόνος…».

