Πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό με τον «Αγιο Συμεών»

Την απόφαση να τιμωρήσει με πρόστιμο τον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό που είχαν οι οργανωμένοι του οπαδοί στο εντός έδρας παιχνίδι του με τη Λιλ με τον Αγιο Συμεών.

Η UEFA έκανε γνωστό, μετά την καταγραφή του παρατηρητή του αγώνα επέβαλε πρόστιμο 40.000 ευρώ καθώς όπως αναφέρει κρίθηκε ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι ακατάλληλο για μια αθλητική εκδήλωση.Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα εκτός από το κορεό θρησκευτικού περιεχομένου είχαν και ένα πανό με μήνυμα σε αυτό: «Ας σε οδηγήσει η πίστη στη νίκη».

Η απόφαση αυτή της UEFA έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Τύπος και πολλοί οπαδοί της ομάδας και όχι μόνο κάνουν λόγο για μια απόφαση η οποία είναι… τραγική, και δεν θα έπρεπε να έχει ληφθεί ποτέ.

