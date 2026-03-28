ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό με τον «Αγιο Συμεών»

Με πρόστιμο τιμώρησε η UEFA τον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό που είχαν οι οργανωμένοι τους οπαδοί με τον Άγιο Συμεών.

Την απόφαση να τιμωρήσει με πρόστιμο τον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό που είχαν οι οργανωμένοι του οπαδοί στο εντός έδρας παιχνίδι του με τη Λιλ με τον Αγιο Συμεών.

Η UEFA έκανε γνωστό, μετά την καταγραφή του παρατηρητή του αγώνα επέβαλε πρόστιμο 40.000 ευρώ καθώς όπως αναφέρει κρίθηκε ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι ακατάλληλο για μια αθλητική εκδήλωση.Οι οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα εκτός από το κορεό θρησκευτικού περιεχομένου είχαν και ένα πανό με μήνυμα σε αυτό: «Ας σε οδηγήσει η πίστη στη νίκη».

Η απόφαση αυτή της UEFA έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο Τύπος και πολλοί οπαδοί της ομάδας και όχι μόνο κάνουν λόγο για μια απόφαση η οποία είναι… τραγική, και δεν θα έπρεπε να έχει ληφθεί ποτέ.

sport-fm.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη