Τρεις «καυτές» εξορμήσεις για την Πάφος FC που είναι ίσως όλη χρονιά

Όντας στην 4η θέση που δεν προσφέρει δεδομένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, η Πάφος FC παρόλο που βρίσκεται και στα ημιτελικά του κυπέλλου, παίζει υπό πίεση. Και το πρώτο 15νθήμερο του Απρίλη είναι το πιο καθοριστικό της χρονιάς.

Καλείται μάλιστα να πάρει αποτελέσματα και στους δύο θεσμούς, μακριά από το «σπίτι» της. Αρχικά θα πάει στο ΓΣΠ για να παίξει με την Ομόνοια (04/04), ακολούθως θα μεταβεί στη Λεμεσό για την πρώτη μάχη για τα ημιτελικά με την ΑΕΛ (08/08) ενώ στις 14 Απριλίου στο ίδιο γήπεδο θα αγωνιστεί με τον Άρη.

Και δεν θα πάει και πολύ καλά φέτος εκτός έδρας, σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα μιας και είχε έξι απώλειες σε 13 ματς. Συγκεκριμένα δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες ενώ πανηγύρισε και εφτά νίκες. Τώρα όμως, παρόλο που το συγκρότημα του Άλμπερτ Θελάδες δει είναι και σε κατάσταση… ηρεμίας μετά και την αποχώρηση Ντουμπόφ, δεν έχει επιλογή. Και οποιαδήποτε απώλεια θα «πληγώσει» πολύ στην προσπάθεια εκπλήρωσης των στόχων της.