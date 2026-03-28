Ο Βέσκο στηρίζει πολλά στον Γιούση και του δίνει... ελευθερία

Με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο ο Xρίστος Γιούσης έχει ένα ποιο ενεργό και ελεύθερο ρόλο στην ομάδα και δείχνει ξανά ανεβασμένος.

Ο προπονητής του Εθνικού του έδωσε ελευθερία στον αγωνιστικό χώρο και ο Ελλαδίτης επιθετικός βρήκε ξανά τα καλά του πατήματα.

Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο 27χρονος Ελλαδίτης επιθετικός ήταν ο παίκτης που πέτυχε το γκολ και χάρισε τον ένα αλλά πάρα πολύ σημαντικό βαθμό.

Μπορεί στην Ελλάδα να μην «πιάνει» ο Γιούσης αλλά τη... βρίσκει στην Κύπρο. Διακρίθηκε και με την Καρμιώτισσα διακρίνεται και με τον Εθνικό.

Με το γκολ που πέτυχε εναντίον της ΑΕΛ ο Γιούσης έφθασε στα τέσσερα γκολ σε 11 συμμετοχές. Και τα τέσσερα γκολ που πέτυχε ήταν καθοριστικά και χάρισαν βαθμούς. Στη νίκη επί της Πάφου με 2-1 πέτυχε και τα δύο γκολ ενώ σκόραρε και το τρίτο στην επικράτηση επί του ΑΠΟΕΛ.