ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Βέσκο στηρίζει πολλά στον Γιούση και του δίνει... ελευθερία

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ο Ελλαδίτης αποτελεί μεγάλο κλειδί για τον στόχο της παραμονής.

Με τον Βέσκο Μιχαήλοβιτς στον πάγκο ο Xρίστος Γιούσης έχει ένα ποιο ενεργό και ελεύθερο ρόλο στην ομάδα και δείχνει ξανά ανεβασμένος.

Ο προπονητής του Εθνικού του έδωσε ελευθερία στον αγωνιστικό χώρο και ο Ελλαδίτης επιθετικός βρήκε ξανά τα καλά του πατήματα.

Στο παιχνίδι με την ΑΕΛ πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, ο 27χρονος Ελλαδίτης επιθετικός ήταν ο παίκτης που πέτυχε το γκολ και χάρισε τον ένα αλλά πάρα πολύ σημαντικό βαθμό.

Μπορεί στην Ελλάδα να μην «πιάνει» ο Γιούσης αλλά τη... βρίσκει στην Κύπρο. Διακρίθηκε και με την Καρμιώτισσα διακρίνεται και με τον Εθνικό.

Με το γκολ που πέτυχε εναντίον της ΑΕΛ ο Γιούσης έφθασε στα τέσσερα γκολ σε 11 συμμετοχές. Και τα τέσσερα γκολ που πέτυχε ήταν καθοριστικά και χάρισαν βαθμούς. Στη νίκη επί της Πάφου με 2-1 πέτυχε και τα δύο γκολ ενώ σκόραρε και το τρίτο στην επικράτηση επί του ΑΠΟΕΛ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

