Φιλική ήττα για την Εθνική Ελλάδος

Η Παραγουάη θα πάει στο Μουντιάλ. Εμείς, όχι. Επομένως, αν για κάποιον αυτό το φιλικό είχε ένα ουσιαστικά χαρακτήρα δοκιμής για κάτι ουσιαστικό που έρχεται, αυτός δεν φορούσε γαλανόλευκα.

H Παραγουάη θα πάει στο Μουντιάλ. Εμείς, όχι. To γιατί φάνηκε στο χορτάρι του Γεώργιος Καραϊσκάκης στο 0-1, που σφράγισε την φιλική αναμέτρηση.

Η ομάδα του Πάμπλο Άλφαρο είδε το ματς σαν παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλλου, έδειξε τρομερή αμυντική προσήλωση, πήρε τις περισσότερες προσωπικές μονομαχίες και έσβησε όλα τα ελληνικά ατού.

Την ίδια στιγμή η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν είχε να παρουσίασε κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι διαφορετικό. Μπλοκαρίστηκε από έναν ανώτερο αντίπαλο, κόλλησε στο μηδέν και έδειξε ότι έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να γίνει ομάδα... Μουντιάλ.

Ίδια προσέγγιση, ίδια θέματα

Όποιος περίμενε δραστικές, θεαματικές, ριζοσπαστικές αλλαγές από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τότε θα πρέπει να απογοητεύτηκε. Το 4-2-3-1 παρέμεινε ως τακτική προσέγγιση και οι αλλαγές προσώπων ήταν μικρές.

Ο Χατζηδιάκος ξεκίνησε αντί του Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας, ο Γιαννούλης κέρδισε την μάχη από τον Τσιμίκα, ενώ ο φορμαρισμένος Δουβίκας έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης μπροστά από την τριπλέτα των Καρέτσα, Μπακασέτα, Τζόλη.

Ο επιθετικός της Κόμο ήταν αυτός που άγγιξε το γκολ μετά από 4 λεπτά, όταν βρέθηκε σε κλασικό τετ-α-τετ μετά από καραμπόλα σε διώξιμο των λατινοαμερικάνων.

Ο φορ της Κόμο τσίμπησε ωραία την μπάλα με το μυτάκι, όμως το διαγώνιο πλασέ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Πρακτικά, αυτή ήταν και η καλύτερη στιγμή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα που έπεσε πάνω σε... τείχος.

Η Παραγουάη τερμάτισε την προκριματική φάση του Μουντιάλ, μόλις με 10 γκολ παθητικό σε 18 παιχνίδια, παίζοντας με θηρία όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ουρουγουάη και η Κολομβία. Στον Πειραιά, έδειξε γιατί συνέβη αυτό.

Με ασφυκτικό πρέσινγκ, τρεξίματα και επιθετικές άμυνες, η ομάδα του Πάμπλο Άλφαρο κράτησε μακριά τους κινδύνους από την εστία της. Όχι ότι μπροστά απείλησαν πολύ.

Μόνο δύο μακρινά σουτ από Ντιέγκο Γκόμες (21') και Αλντερέτε (32') που πρακτικά δεν απείλησαν. Ένα φάουλ του Μπακασέτα πέρασε ελάχιστα άουτ (19'), ενώ η μοναδική απειλή από οργανωμένη φάση στο open play ήρθε στο 41ο λεπτό.

Ο Γιαννούλης έκοψε διαγώνια στον Τζόλη, εκείνος άφησε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του, με τον Δουβίκα να γυρνάει σαν πίβοτ, αλλά το διαγώνιο πλασέ του, να σταματάει στον τερματοφύλακα.

Λάτιν... χοροί

Οι Παραγουανοί μπήκαν πολύ πιο ζεστοί στην επανάληψη, πήραν από νωρίς το κέντρο και αντιλήφθηκαν ότι τα ρήγματα μπορούν να έρθουν με κάθετα τρεξίματα.

Σε ένα από αυτά, ο Ντιέγκο Γκόμες πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του για να πάρει το φάουλ ακριβώς στο ύψος της περιοχής από τον Χατζηδιάκο. Ο ίδιος εκτέλεσε συρτά με δύναμη στην κλειστή γωνία του Βλαχοδήμου, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει για το 0-1 (51').Απέναντι σε μία μουδιασμένη Εθνική, οι Παραγουανοί άρχισαν να κυριαρχούν και να κυριαρχούν στο γήπεδο. Από ένα ακόμα κάθετο τρέξιμο του υπέροχου Ενσίσο, ο μέσος της Στρασμπούρ τελείωσε διαγώνια τη φάση, όμως ο Βλαχοδήμος με εντυπωσιακή επέμβαση έβγαλε σε κόρνερ (58').

Ο Γιοβάνοβιτς σταδιακά άλλαξε κατά 9/11 την ενδεκάδα του και το πιο ιδιαίτερο πείραμα ήταν η χρησιμοποίηση του Τετέι αριστερά στον ρόλο του Τζόλη. Ο Κωνσταντέλιας έδωσε λίγη σπιρτάδα, όμως με εξαίρεση ένα μακρινό άστοχο σουτ του Τριάντη (72') και μία προσπάθεια του Τετέη (79') τον οποίο πρόλαβε με υπερένταση ο Κανάλε, η Ελλάδα έδειξε φτωχή σε ιδέες και άκρως προβλέψιμη.

Το 0-1 έμεινε ως το τέλος με την επίγευση να είναι μάλλον... στυφή, για ένα φιλικό από το οποίο οι Παραγουανοί φαίνεται να κέρδισαν πολύ περισσότερα πράγματα από ότι η Εθνική Ελλάδας...

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα (75' Βαγιαννίδης), Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος (82' Ρέτσος), Γιαννούλης (75' Τσιμίκας), Κουρμπέλης (60' Τριάντης), Μουζακίτης (75' Ζαφείρης), Καρέτσας (60' Μασούρας), Μπακασέτας (60' Κωνσταντέλιας), Τζόλης (60' Τετέη), Δουβικας (85' Παυλίδης).

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Πάμπλο Άλφαρο): Ολιβέιρα, Μπενίτες, Γκουστάβο Γκόμες, Αλντερέτε (60' Γκαλάρσα), Αλόνσο (79' Αλόνσο), Ρομέρο (79' Οχέδα), Μπομπαντίγια (60' Ντομίνγκες Κανάλε), Ντιέγκο Γκόμες (60' Μαουρίσιο), Ενσίσο, Αλμιρόν, Σανάμπρια (79' Άρσε).

