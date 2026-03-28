Από πανηγύρι ανόδου, μέχρι «καυτό» φινάλε - Τα δεδομένα στη Β΄ Κατηγορία

Όπως και στην Α΄κατηγορία, έτσι και στη Β΄κατηγορία, υπάρχει διακοπή και με την επανέναρξη θα κριθούν οι... συνοδοιπόροι της Νέας Σαλαμίνας στα σαλόνια. Δηλαδή οι άλλες δύο ομάδες που θα πάρουν την άνοδο.

Η Ομόνοια 29ης Μαΐου είναι αυτή τη στιγμή σε πλεονεκτική θέση όντας στη 2η θέση και εφόσον δεν χάσει από την ΠΑΕΕΚ στην προσεχή αγωνιστική (12η), θα αγκαλιάσει την άνοδο. Αν μάλιστα κάνει απόδραση, τότε θα σφραγίσει την επιστροφή της. Οι δύο ομάδες χωρίζονται από τέσσερις βαθμούς και στη μέση τους είναι η Καρμιώτισσα (46 βαθμούς), η οποία εφόσον επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και νικήσει τον ΑΣΙΛ, θα έχει την κατάσταση στα δικά της χέρια.

Η ομάδα της Κερύνειας ουσιαστικά παίζει με την πλάτη στον τοίχο, αφού εκτός από τη μάχη με τους πράσινους, θα έχει και το ραντεβού με την Καρμιώτισσα στο φινάλε. Για να μπορέσει όμως να παίξει ρέστα στο φινάλε, θα πρέπει να κερδίσει στα επόμενα δύο της παιχνίδια.

Όσον αφορά τη Νέα Σαλαμίνα, το κίνητρό είναι η διατήρηση του αήττητού της. Και μάλλον η μόνη απειλή προέρχεται από την Καρμιώτισσα, τη 13η αγωνιστική.

Για να δούμε το πρόγραμμα των τριών τελευταίων αγωνιστικών:

12η αγωνιστική (04/04): Νέα Σαλαμίνα-Αγία Νάπα, ΜΕΑΠ-Δόξα, ΠΑΕΕΚ-Ομόνοια 29Μ, ΑΣΙΛ-Καρμιώτισσα.

13η αγωνιστική (18/04): ΑΣΙΛ-ΜΕΑΠ, Καρμιώτισσα-Νέα Σαλαμίνα, Αγία Νάπα-ΠΑΕΕΚ, Ομόνοια 29Μ-Δόξα.

14η αγωνιστική (25/04): ΜΕΑΠ-Ομόνοια 29Μ, Δόξα-Αγία Νάπα, ΠΑΕΕΚ-Καρμιώτισσα, Νεα Σαλαμίνα-ΑΣΙΛ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Νέα Σαλαμίνα 9-2-0 22-8 70

2. Ομόνοια 29Μ 6-4-1 19-11 48

3. Καρμιώτισσα 6-4-1 22-9 46

4. ΠΑΕΕΚ 4-3-4 13-14 44

5. Δόξα 3-5-5 10-15 39

6. Αγία Νάπα 2-3-6 13-22 35

7. ΜΕΑΠ 2-1-8 9-16 28

8. ΑΣΙΛ 1-2-8 3-26 28

Στη μάχη των σκόρερ, ο Βίλμα Τζούνιορ του Σπάρτακου προπορεύεται με 17 γκολ, δύο περισσότερα από τον Ομάρ Αμπρί της Ομόνοιας 29ης Μαΐου, ενώ στα 12 γκολ είναι ο Παναγιώτης Λουκά της Νέας Σαλαμίνας.