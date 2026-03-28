ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έντονη ανησυχία στην Άρσεναλ για Μαντουέκε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έντονη ανησυχία στην Άρσεναλ για Μαντουέκε

Αποχώρησε με νάρθηκα από το γήπεδο!

Το φιλικό της εθνικής Αγγλίας απέναντι στην Ουρουγουάη, φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε καλά, τόσο για την Άρσεναλ όσο και για τον Νόνι Μαντουέκε. Ο εξτρέμ των «κανονιέρηδων», αποχώρησε τραυματίας, ενώ φάνηκε να φορά και ειδικό επίδεσμο κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.

Άσχημα φαίνεται πως κύλησε το φιλικό της εθνικής Αγγλίας απέναντι στην Ουρουγουάη, με τον Νόνι Μαντουέκε να τραυματίζεται, και την Άρσεναλ να… ανησυχεί. Ο Μικέλ Αρτέτα βλέπει ξανά έναν παίκτη του να τραυματίζεται, στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν!

Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος φαίνεται πως τραυματίστηκε στο γόνατο, έπειτα από μία διεκδίκηση της μπάλας, με τον αντίπαλό του να πέφτει πάνω του. Τα νέα δε φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά, με την Άρσεναλ να τον βλέπει να αποχωρεί, κουτσαίνοντας.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο Μαντουέκε, φεύγοντας από το γήπεδο έχει φορέσει έναν ειδικό επίδεσμο – νάρθηκα, ο οποίος του «ασφαλίζει» το γόνατο. Ακόμη δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του τραυματισμού, όμως σίγουρα, δεν είναι κάτι… αμελητέο.

England365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

