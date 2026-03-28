Έντονη ανησυχία στην Άρσεναλ για Μαντουέκε

Το φιλικό της εθνικής Αγγλίας απέναντι στην Ουρουγουάη, φαίνεται πως δεν εξελίχθηκε καλά, τόσο για την Άρσεναλ όσο και για τον Νόνι Μαντουέκε. Ο εξτρέμ των «κανονιέρηδων», αποχώρησε τραυματίας, ενώ φάνηκε να φορά και ειδικό επίδεσμο κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.

Άσχημα φαίνεται πως κύλησε το φιλικό της εθνικής Αγγλίας απέναντι στην Ουρουγουάη, με τον Νόνι Μαντουέκε να τραυματίζεται, και την Άρσεναλ να… ανησυχεί. Ο Μικέλ Αρτέτα βλέπει ξανά έναν παίκτη του να τραυματίζεται, στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν!

Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγλος φαίνεται πως τραυματίστηκε στο γόνατο, έπειτα από μία διεκδίκηση της μπάλας, με τον αντίπαλό του να πέφτει πάνω του. Τα νέα δε φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά, με την Άρσεναλ να τον βλέπει να αποχωρεί, κουτσαίνοντας.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο, ο Μαντουέκε, φεύγοντας από το γήπεδο έχει φορέσει έναν ειδικό επίδεσμο – νάρθηκα, ο οποίος του «ασφαλίζει» το γόνατο. Ακόμη δεν γνωρίζουμε το μέγεθος του τραυματισμού, όμως σίγουρα, δεν είναι κάτι… αμελητέο.

