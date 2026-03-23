ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αποσύρεται ο Μάνταλος από την Εθνική Ελλάδας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ενημέρωσε σχετικά και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Πέτρος Μάνταλος έχει ήδη αγωνιστεί για τελευταία φορά με την Εθνική Ελλάδας, αφού πήρε την απόφαση ν’ αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο ηγέτης της ΑΕΚ, με την οποία ανανέωσε γι’ ακόμα έναν χρόνο και ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής, ενημέρωσε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την απόφασή του να πάψει ν’ αγωνίζεται με τα γαλανόλευκα.

Η τελευταία του παρουσία με την Ελλάδα ήταν στις 18 του Νοέμβρη του 2025, στο 0-0 με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του φετινού καλοκαιριού. Ήταν παρών στον αγωνιστικό χώρο για 83’ και φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Συνολικά μέτρησε 71 συμμετοχές και 7 τέρματα, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του σε ηλικία 23 ετών και 7 ημερών, επί εποχής Κλαούντιο Ρανιέρι στην άκρη του πάγκου της Ελλάδας.

Η πρώτη του συμμετοχή ήταν στις 7/09/2014 σε ήττα (1-0) από τη Ρουμανία όπου αγωνίστηκε για 65’ για τα προκριματικά του Euro 2016.

Σε επίπεδο Nations League συμπλήρωσε 17 παιχνίδια με 4 τέρματα, ενώ, το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ελλάδας ήρθε στις 07/06/2016, σε φιλικό με την Αυστραλία, όταν άνοιξε το σκορ σ’ εκείνη τη νίκη (2-1), με τον Γιάννη Μανιάτη να έχει πετύχει τότε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του Μίχαελ Σκίμπε.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Έντσο ανάβει φωτιές στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ευθεία επίθεση» της Θύρας 5 στον Ντουμπόφ και στήριξη στον Λομάκιν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο… περίμενε για Φαμπιάνο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πρώτη φορά με Μάουρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Δωρεά στη βιβλιοθήκη Σωτήρας από Δημήτρη Δημητρίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Αν μη τι άλλο, αντέδρασε

ΑΡΗΣ

|

Category image

Νέα «καμπάνα» σε Φουρνιέ και Ολυμπιακό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όσα δεν... είδαμε από την ισοπαλία της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αποσύρεται ο Μάνταλος από την Εθνική Ελλάδας

Ελλάδα

|

Category image

Η Ανόρθωση το «φωνάζει» ότι είναι εδώ και είναι «ζωντανή»!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η συνωμοσιολογία στην Αγγλία, πίσω από την «απόρριψη» του Άρνολντ από τον Τούχελ: Ένας άνθρωπος ανάμεσά τους;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χειροκρότημα στον Κάρικ, «έσωσε» έναν ποδοσφαιριστή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοϊζίδης και Μάντζιος έθεσαν τους στόχους – «Στόχος να γίνουμε ακόμη καλύτεροι»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Αταμάν: «Εκτός πλάνων ο Χολμς, είναι πλέον θέμα ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Κόπηκε» στα εργομετρικά από την Ιταλία, και γυρνά στην Αγγλία ο Κιέζα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη